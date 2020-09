Am Montag gegen 15 Uhr hat die Polizei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim den Verkehr kontrolliert. Dabei erwischte und verwarnte sie drei Gurtmuffel. Drei weitere Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Punkt im Verkehrszentralregister, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt hatten.