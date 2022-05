Zwischen 7 und 7.15 Uhr haben Unbekannte am Montag nach Angaben der Polizei aus einem Auto, das auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim geparkt war, einen Geldbeutel entwendet. Die Täter gelangten durch die nicht verschlossene Autotür ins Fahrzeuginnere und an das Portemonnaie, das in einer Tasche auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Der Geldbeutel wurde zwischenzeitlich durch eine bislang ebenfalls unbekannte Person in den Briefkasten der 57-Jährigen Besitzerin geworfen. Es fehlte lediglich das Bargeld in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Sie rät, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen und dieses auch bei nur kurzer Abwesenheit immer abzuschließen. Weitere nützliche Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der nächstgelegenen Polizeidienststelle.