Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) hat seinen ersten Sieg nach der Winterpause gefeiert und ist damit auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt.

Der 5:1 (4:0)-Sieg gegen den Südhaardter SV war nie gefährdet. Vor allem in der ersten Halbzeit boten die Einheimischen, bei denen Nick Getto und Paul Stro für Daniel Manß und Fabian Wenz in die Startformation gerückt waren, einen starken und reifen Auftritt. „Wir haben so gut wie immer spielerische Lösungen gefunden, waren ohne Ball viel in Bewegung und sind so häufig in die Defensivlücken der Südhaardter, die wir uns selbst erarbeitet haben, gestoßen“, beschreibt der Seebacher Trainer Jan-Marvin Dell das Geschehen. Besonders in den ersten 45 Minuten sei es ein rundum überzeugender Auftritt seiner spielfreudigen Mannschaft gewesen.

Schon nach 14 Minuten hatte Rot-Weiss das Bollwerk der Gäste sturmreif geschossen. Einem Ballgewinn von Robin Schwehm folgte ein überragender Steckpass von Rémi Jahnel in den Lauf des die Tiefe suchenden Kapitäns Sven Schuhmann, der vollendete. Eine sehenswerte Kombination auf engsten Raum mit den Protagonisten Marcel Kaltenbach und Schuhmann war Wegbereiter des 2:0, das Paul Stro, der den Ball gut abschirmte, mit einem Schuss unter die Latte erzielte (18.). Spätestens mit dem 3:0 (28.) war die Partie entschieden. „Da hatten wir in Person von Lucas Kohl bei einem versuchten Aufbau der Gäste gut gepresst und ein Eigentor erzwungen“, freut sich Dell.

Noch vor dem Wechsel fiel Treffer Nummer vier (38.). Auslöser war ein Steilpass auf Jahnel, der quer spielte, sodass Mittelstürmer Stro keine Mühe hatte zu vollstrecken. „Danach und speziell in der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Gänge rausgenommen, wodurch der Südhaardter SV besser in die Partie fand und sich mehr Spielanteile erarbeitete“, verdeutlicht der Übungsleiter. Allerdings kam der SSV nur zu wenigen Chancen und blieb insgesamt zu ungefährlich. Auf der anderen Seite verpassten Kohl, Patrick Bauer sowie Kaltenbach mit schönem Fallrückzieher einen höheren Sieg. So fiel nur noch ein Tor für Seebach. Eine Ecke von Schwehm köpfte Stro in die Maschen (66.). Das Ehrentor der Südhaardter blieb ohne Bedeutung (88.).

Schon am Dienstag, 19.30 Uhr, ist Seebach in einem Nachholspiel bei Aufsteiger SV Gommersheim erneut gefordert. „Wir sind in der ersten von zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen und wollen nachlegen. Schon das Hinspiel war eine schwierige Parte und Gommersheim wird uns wieder alles abverlangen“, ist der Coach überzeugt. Damals im August gewann Seebach hauchdünn 1:0. Dell rechnet auf Naturrasen mit einem Kampfspiel, in dem man nicht alles fußballerisch werde lösen können, und einem tiefstehenden Gegner. Siegen die Seebacher, können sie nicht nur Niederkirchen und Harthausen distanzieren, sondern auch Spitzenreiter Maikammer bis auf einen Punkt auf die Pelle rücken.

Dabei baut Rot-Weiss auf die bestechende Form seines neuen Mittelstürmers Paul Stro, der in seinem ersten Heimspiel für die erste Garnitur gleich einen Dreierpack schnürte. Der 32-jährige ehemalige Verbandsligaspieler von Fortuna Heddesheim ist nach Bad Dürkheim gezogen und gilt schon jetzt als enorme Verstärkung.

„Paul bringt eine große Wucht mit, hat eine stattliche Größe und beschäftigt eine Abwehr. Dabei ist er fleißig, uneigennützig und will immer am Spiel beteiligt sein“, charakterisiert Dell den Fußballer Stro. Obwohl der von der Reserve hochgezogene Angreifer im Verein acht Jahre lang kein Fußball gespielt hat, hat er viel Zug zum Tor und ist vom Profil ein klassischer Neuner.