Für den Wellnessbereich im Dürkheimer Kurpark-Hotel gibt es einen Neuanfang. Das hat auch mit der Salinarium-Therme zu tun.

Der an das Kurpark-Hotel angegliederte Wellnessbereich ist als Wellness-Oase neu an den Start gegangen. Die zuvor dort ansässige Beauty Lounge war im November in die Salinarium-Therme umgezogen. Ina Heinrich war als Teil des Personalstamms zunächst ebenfalls mit in die Therme gewechselt, hat sich aber dann dazu entschlossen, nach Anfrage des Hotels im April als Leiterin der Wellness-Oase in neuer Rolle zurückzukehren. Dort ist die 59-Jährige führender Kopf eines dreiköpfigen Teams.

Angeboten werden neben Wellness- und therapeutischen Massagen auch Lymphdrainagen sowie kosmetische Behandlungen und Fußpflege. „Wir möchten, dass die Menschen hier Entspannung finden“, sagt Heinrich. Dieses Gefühl stelle sich nicht nur durch die Behandlung ein. „Die zwischenmenschliche Chemie muss auch stimmen“, betont sie. Es sei ihr wichtig, auf jeden einzelnen Besucher einzugehen. „Das geht hier in den ruhigen Räumen sehr gut. Ich fühle mich hier sehr wohl“, betont Heinrich.

Nicht nur für Hotelgäste

Seit 2022 arbeitet Heinrich im Wellnessbereich des Kurpark-Hotels. „Ich habe mir eine Stammkundschaft aufgebaut, die sich sehr freut, hier weiter die gewohnte Behandlung genießen zu können“, erzählt sie. Dazu gehören nicht nur Hotelgäste. „Zu uns kann jeder kommen“, betont Heinrich. Sie habe auch Stammkunden aus Mainz, Kaiserslautern, Worms oder Mannheim. Diese würden gerne einen entspannten Tag in Bad Dürkheim verbringen und sich den Stress im Wellnessbereich herauskneten lassen. Bei der Massage „Inas Spezial“ dauert dies 50 Minuten lang. Auch die tieferliegende Muskelschicht soll hier mit gezieltem Druck gelockert werden. Außerdem gibt es Relax-, Fuß- oder Aromaölmassagen, Ganzkörper-Peeling sowie Gesichtsbehandlungen wie „Slim&Detox“ oder „Frische Kick“. Die Preise reichen von 39 bis 139 Euro.

Empfangsbereich der Wellness-Oase. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Den Weg zur Wellness-Oase findet man über die Lobby. Durch eine große Glastür ist sie vom übrigen Hotel abgetrennt. Nach einem großen Empfangsbereich geht es durch einen Gang zu den verschiedenen Behandlungsräumen. Größter Raum ist die „Royal Suite“. Hier können auch zwei Personen eine längere gemeinsame Auszeit buchen.

Verliebt in die Pfalz

Ina Heinrich wurde in Frankfurt an der Oder geboren. Vor sechs Jahren zog sie auf Empfehlung von Bekannten von Brandenburg in die Pfalz. „Ich liebe die Herzlichkeit und Ehrlichkeit der Pfälzer“, schwärmt Heinrich, die in Edenkoben zu Hause ist. Dort arbeitete sie knapp vier Jahre lang als Teilzeitkraft in einer Physiotherapiepraxis. „Was ich dort gelernt habe, habe ich in meinen Massagen anwenden können“, erzählt sie. Deshalb habe sie schnell ihren Schwerpunkt auf therapeutsche Massagen gelegt. Pläne zur weiteren Ausrichtung der Oase schmiede sie bereits. „Zunächst will ich mich aber mit meinem Team in der Kurstadt etablieren.“