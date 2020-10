Im Landkreis Bad Dürkheim gab es innerhalb von 24 Stunden neun weitere Covid-19-Infektionen. Laut Gesundheitsamt gibt es damit 26 aktive Corona-Infektionen im Kreis. In der Stadt Neustadt ist seit dem Vortag eine Neuinfektion hinzugekommen. Dort sind sieben akute Infektionen bekannt. Damit gab es pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen elf neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Dürkheim und acht in Neustadt.