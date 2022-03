Einige Temposünder hat die Polizei am Donnerstag bei zwei Kontrollen erwischt. Bei der ersten Geschwindigkeitsmessung von 10 bis 12 Uhr in der Weinstraße in Ungstein waren von 100 Verkehrsteilnehmern sechs schneller als mit Tempo 30 unterwegs. Der schlimmste Raser brachte 49 Stundenkilometer. Bei der zweiten Messung kontrollierten die Beamten von 12.40 bis 13.20 Uhr in der Eichstraße in Bad Dürkheim 60 Fahrzeuge, von denen sich drei nicht an das Tempo-Limit hielten. Der schnellste Raser wurde mit 47 Kilometern in der Stunde „geblitzt“. Gegen die insgesamt neun Temposünder werden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.