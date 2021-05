Auch in diesem Jahr bietet der Stadtsportverband Bad Dürkheim Freizeitsportlern wieder die Gelegenheit, im Stadion Trift Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren. Das hat Erika Müller-Kupferschmidt, die Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen des Sportbundes Pfalz, mitgeteilt.

Die Termine finden ab Montag, 7. Juni, jeweils von 18 bis 20 Uhr immer am ersten und letzten Montag im Monat im Stadion Trift statt. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Vorgaben können derzeit maximal 20 Personen im Freien mit Abstand Gruppensport machen. Daher sollten sich Interessenten, die teilnehmen möchten, vorher anmelden. Möglich ist das telefonisch unter der Nummer 0151 50513753 oder per E-Mail an die Adresse scorpion114@gmx.net.

Da der Leiter des Sportabzeichen-Treffs, Gerd Kopp, vorübergehend nicht zur Verfügung steht, übernehmen in dieser Saison die Prüferinnen Müller-Kupferschmidt und Anja Hofmann die Organisation mit allen bisherigen Prüfern für das Deutsche Sportabzeichen.

Wie die Kreisbeauftragte des Sportbundes weiter mitteilt, werden die Übungseinheiten für die angemeldeten Teilnehmer folgendermaßen ablaufen: Bei der Anmeldung beim Training im Stadion wird eine Gebühr von vier Euro für Erwachsene fällig, die Kosten für Kinder und Jugendliche übernimmt der Sportbund Pfalz. Danach wird den Freizeitsportlern ab 18.15 Uhr ein Aufwärmtraining angeboten. Anschließend nehmen die anwesenden Prüfer die Übungen aus den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination ab.