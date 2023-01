Erstmals seit drei Jahren hat die Stadt Bad Dürkheim wieder zu ihrem Neujahrsempfang in gewohntem Rahmen eingeladen. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hatte in seiner Rede auch die eine oder andere Überraschung verpackt.

Die Stadtkapelle setzte mit ihrem schwungvollen Robbie-Williams-Medley den Ton für das etwa 90-minütige Programm am Mittwochabend. Und getreu dem Text eines der Hits des britischen Sängers gab Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in der gut gefüllten Salierhalle zunächst den Entertainer, als er ein Selfie von sich mit dem Publikum im Hintergrund schoss.

Danach wurde es ernster: Glogger resümierte die stabile finanzielle Situation der Stadt mit einem ausgeglichenen Haushalt ebenso wie den Stand der aktuellen Projekte wie die Sanierung der Brunnenhalle oder der rund 180 städtischen Wohnungen. Glogger präsentierte in „familiärem Rahmen“ – in der Halle waren so um die 1000 Besucher – die ersten Animationen vom Inneren der Therme, die wenige Meter entfernt von der Salierhalle entsteht.

„Mut ist genauso ansteckend wie Angst“

Er hoffe, dass dort im April Richtfest gefeiert werden kann, was in diesem Fall die Fertigstellung des Rohbaus bedeute, sagte Glogger. Für einen musikalischen Farbtupfer sorgte neben der Stadtkapelle die Rockband der Musikschule, die in diesem Jahr wie die Offene Kreativ-Werkstatt ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Mit einem Zitat der US-amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag verabschiedete Glogger die Besucher in den inoffiziellen Teil des Abends: „Mut ist genauso ansteckend wie Angst.“