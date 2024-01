Natalie Bauernschmitt hat sich in vieles eingearbeitet, aber noch keine Aufbruchstimmung vermittelt.

Viele der mehr als 1000 Besucher des Neujahrsempfangs waren nicht unbedingt wegen des Büfett gekommen, sondern wegen der neuen Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. Die 34-Jährige wiederum hatte sich vorgenommen, bei ihrer ersten Neujahrsansprache frei zu reden – trotz des großen Publikums. Dass sie sich, wie sie einräumte, vor der Bühne wohler fühle als darauf, war ihr dabei kaum anzumerken. Souverän gab sie einen Abriss über die anstehenden Projekte, nannte viele Fakten und einige Zahlen. Bauernschmitt präsentierte sich sicher. Das spricht dafür, dass sie sich in den vergangenen Wochen intensiv in die Materie eingearbeitet hat. Sie kennt sich in vielem aus, das vor ihrer Amtszeit beschlossen wurde. Auffällig auch, dass sie allen Themen, die sie im Wahlkampf aufgegriffen hatte, in ihrer Rede Raum gab: Den Ortsteilen widmete sie ebenso eine Passage wie Spielplätzen, Kitas, dem Fronhof-Supermarkt oder dem Bürgerbüro. Zu Umbau und Sanierung der Brunnenhalle steht Bauernschmitt, die Sorge vor einer finanziellen Überforderung versuchte sie mit Zahlen zu zerstreuen. Was Bauernschmitt bei all den Daten und Fakten aber nicht lieferte, war Aufbruchstimmung. Allerdings war es auch ihre erste Rede im neuen Amt. Und vielleicht ist es genau das, was sich viele Bad Dürkheimer von ihrer Rathauschefin wünschen – sachliche, faktenbasierte Arbeit ohne großes Drumherum. So oder so: Bauernschmitt hat ihre Feuertaufe bestanden.