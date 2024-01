Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 1000 Besucherinnen und Besucher waren zum ersten Neujahrsempfang der neuen Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) am Mittwochabend in die Salierhalle gekommen. Nach gut eineinhalb Stunden Programm eröffnete Bauernschmitt gemeinsam mit der Dürkheimer Weinprinzessin Denise Stripf das Büfett. Am dicht belagerten Weinausschank fragten wir acht Gäste, wie ihnen der Auftritt Bauernschmitts gefallen hat und welche Erwartungen sie an die Amtszeit der Bürgermeisterin haben.

Florian Wagner (31) wohnt seit 2019 in der Kurstadt und war gemeinsam mit seiner Frau zum Empfang gekommen: „Ich hätte nicht erwartet, dass die Bürgermeisterin frei spricht