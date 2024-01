Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Neujahrsempfang am Sonntagnachmittag in der Turnhalle war ein besonderer, er war mit einem Gottesdienst in der Salvatorkirche der Auftakt zum Jubiläum „1200 Jahre Kallstadt“. Der Spielmanns- und Fanfarenzug sorgte für einen würdigen Rahmen des Empfangs, zu dem etliche Kallstadter gekommen waren.

824 wurde die Gemeinde erstmals in Dokumenten des Klosters Lorch erwähnt. Doch auch vorher sei hier schon gelebt worden, auch wenn es darüber keine gesicherten Dokumente gibt, so Bürgermeister