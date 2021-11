Liebe Leserinnen und Leser! Sind Sie neugierig? Ich bin es! Vielleicht denken Sie jetzt: Na ja, Neugier ist ja nicht gerade eine christliche Tugend, schließlich ist es eine Gier, und gierig wollen wir ja alle nicht sein. Vielleicht fallen Ihnen auch spontan neugierige Menschen ein, die in unangenehmer Weise in Ihre Privatsphäre einbrechen und Sie ausfragen wollen. Vielleicht denken Sie aber auch: So ein bisschen neugierig bin ich manchmal schon, zum Beispiel würde ich ganz gern das eine oder andere über den neuen Nachbarn oder Kollegen wissen. Sie haben Recht – Neugier kann, wo sie die Grenzen anderer nicht respektiert, äußerst unangenehm sein. So gesehen will auch ich mich mit dieser Eigenschaft nicht in Verbindung bringen lassen. Aber Neugier kann auch anderes bedeuten.

Kinder stellen Fragen

Ich denke da zum Beispiel an unsere beiden Kinder zurück, als sie noch klein waren. Die haben uns manchmal Löcher in den Bauch gefragt. Das nervte zuweilen, zeigte aber gleichzeitig, dass wir uns nur als wissbegierige, fragende, eben in diesem Sinn neugierige Menschen die Welt erschließen können. Neugierig sein heißt dann: Ich interessiere mich für andere, sie sind mir nicht gleichgültig. Ich nehme die Meinung anderer ernst und beharre nicht nur auf meinem Standpunkt. Ich bin noch nicht fertig, sondern will noch lernen. Ich bin auf der Suche … Alles Eigenschaften, die Christinnen und Christen gut zu Gesicht stehen. Denn wer Gott von ganzem Herzen liebt, wird ihn ebenso von ganzem Herzen suchen – in der Bibel ebenso wie im Alltag. Und wer seine Nächsten liebt wie sich selbst, wird ihnen mit Offenheit und Wertschätzung begegnen. Lassen Sie uns also in diesem Sinn neugierig sein auf Gott und die Welt. Herzliche Grüße und eine gute Zeit!