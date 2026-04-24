In der Ortsmitte von Kallstadt soll ein neues Dorfzentrum entstehen: Das ist eines der Projekte, das bei der Fortschreibung der Dorfentwicklungsplanung festgelegt wurde. Bisher gibt es für die Gestaltung des Dorfzentrums im Bereich des ehemaligen Raiffeisengebäudes, des Platzes der 100 Weine und des Gemeinschaftshauses eine Entwurfsplanung. Die reiche aber nicht, um die Fördermittel des Landes zu beantragen, die Kallstadt als Schwerpunktgemeinde bekommt, sagte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Montag.

Dafür sei eine Vorstufe der Ausführungsplanung „mit einer qualifizierten Kostenermittlung“ erforderlich. Die Ausarbeitung dieser Planung müsse europaweit ausgeschrieben werden. Das ist vorgeschrieben, wenn die Kosten für ein Projekt einen bestimmten Betrag überschreiten.

Die Gestaltung des neuen Dorfzentrums soll wahrscheinlich zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro kosten und soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Im ersten Bauabschnitt soll das ehemalige Raiffeisengebäude teilweise abgerissen und ein Ratssaal angebaut werden.

Nach Angaben von Jaworek hat ein Vergabebüro die Ausschreibung vorbereitet. Durchgeführt wird sie von der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim. Die Ratsmitglieder stimmten zu, dass die Ausschreibung erfolgen kann. Auch wurde beschlossen, dass Jaworek den Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben kann.