Es gilt als Sinnbild des Lebens, doch von tierischer Symbolik weiß dieses Lämmchen natürlich nichts. Behütet und umsorgt von der Mutter, blinzelt es in die Sonne seiner kleinen Welt. Dieses junge Coburger Fuchsschaf wurde am Donnerstag voriger Woche im Dürkheimer Bruch geboren. Von Neugeborenen pflegt man zu sagen, dass sie das Licht der Welt erblicken.

Doch genau an diesem Tag verdunkelte sich unsere Welt. Seitdem erreichen uns aus der Ukraine immer mehr schreckliche Bilder von Krieg, Zerstörung und Flucht. Gleichzeitig, im Übergang vom Winter in den Frühling, erwacht die Natur mit all ihren schönen Seiten, tauchen die ersten Blüten auf, erklingen Vogelstimmen, werden in Wiese und Wald Tiere geboren. In allem erscheint das Leben, das wir zugleich als verletzbar und unendlich bedroht erfahren.