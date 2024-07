Die Bezirksligisten FV Freinsheim und SV RW Seebach bekommen es in der kommenden Saison auch mit Aufsteiger TuS Dirmstein zu tun. Der stellte im Test beim VfR Grünstadt II erstmals seine neue Mannschaft vor.

Die Fußball-Teams in der Region haben mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Am Wochenende testeten der VfR Grünstadt II und der TuS Dirmstein. Beide Mannschaften spielten in der vergangenen