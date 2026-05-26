Ellerstadt steht vor einem großen Entwicklungsschritt: Mit dem geplanten Wohnbaugebiet „Am Bruchweg“ könnte das letzte Neubaugebiet der Gemeinde entstehen.

In Ellerstadt könnte schon bald das vorerst letzte neue Wohnbaugebiet entstehen. Geplant ist die Entwicklung eines Baugebiets nördlich der bestehenden Bebauung an der Pfalzgrafenstraße mit dem Namen „Am Bruchweg“.

Drei Planungsbüros haben dem Ellerstadter Gemeinderat bereits vorgestellt, wie das mehr als drei Hektar große Gebiet gestaltet werden könnte. Nach Angaben von Bürgermeisterin Elke Stachowiak ( FWG) soll sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung für eines der drei Planungsbüros entscheiden. Alle drei Büros seien bekannt und bereits in der Verbandsgemeinde tätig gewesen.

Das geplante Wohngebiet umfasst eine Fläche von über drei Hektar. Je nach Aufteilung könnten dort zwischen 50 und 100 Wohneinheiten entstehen. Stachowiak rechnet damit, dass etwa 60 Wohneinheiten in Form von Einzel- und Doppelhäusern gebaut werden könnten. Zusätzlich seien auch größere Gebäude mit Wohnungen vorgesehen.

Bedarf an Wohnungen

„Wir wollen Einzelhäuser, wir wollen aber auch Wohnungen“, betont die Bürgermeisterin. Sie sieht insbesondere Bedarf bei jungen Familien, aber auch bei älteren Menschen, die auf barrierefreie Wohnungen angewiesen seien. Alle drei Planungsbüros hätten diese Anforderungen in ihren Konzepten berücksichtigt.

Wenn alles reibungslos verlaufe, könnte das Baugebiet in etwa drei Jahren fertiggestellt sein, so Stachowiak. Das Interesse in der Bevölkerung sei groß. „Die Bürger freuen sich darauf“, sagt Stachowiak. Zugleich handele es sich um die letzte Fläche in Ellerstadt, die noch für ein neues Wohnbaugebiet zur Verfügung stehe.