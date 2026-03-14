Am Sonntag kehrt wieder neues Leben in das Hofgut ein. Nach dem Rückzug der Familie Grenningloh übernimmt die Familie Ofer das Restaurant und Gästehaus im Hofgut Gönnheim.

„Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“, berichtet Dirk Ofer. Zusammen mit seiner Frau Alena wird er das beliebte Restaurant und Gästehaus in der Ludwigstraße 52 im Herzen Gönnheims weiterführen und am Sonntag eröffnen.

Im Honigsäckel war Ofer fünf Jahre beschäftigt: zunächst als Küchenchef und Betriebsleiter und die letzten drei Jahre selbständig als Pächter. Obwohl das Pachtverhältnis erst im Februar ausgelaufen war, stand bereits im Januar fest, dass Ofer das Hofgut übernehmen würde.

2022 hat das Ehepaar die Firma Pegas Catering- und Veranstaltungsservice aus Stuttgart gekauft und nach Speyer umgesiedelt. Unter dem Namen Pegas sind die Ofers auch als Pächter im Honigsäckel und als Caterer im Weindorf auf dem Dürkheimer Wurstmarkt tätig gewesen. Weiterhin Bestand hat der Cateringservice der Ofers unter anderem noch auf dem Stadtfest, dem Weinbergleuchten oder auch der Deidesheimer Kerwe.

Noch auf der Suche nach Personal

Im Restaurant und Gästehaus im Hofgut möchte Dirk Ofer, der in Speyer geboren ist und dort auch mit seiner Frau wohnt, die gutbürgerliche deutsche Küche, die natürlich auch die Lieblingsspeisen der Pfälzer im Programm hat, und saisonale Spezialitäten auf den Tisch bringen. „Bis auf die Pommes wird bei uns alles mit frischen Speisen und Zutaten aus der Region zubereitet“, verspricht der gelernte Koch, der nach seiner Ausbildung in der Hausbrauerei Domhof in Speyer in mehreren Restaurants von Nürnberg bis hoch in den Norden an der Ostsee seine Erfahrungen gesammelt hat.

Das Restaurant verfügt im Innenbereich und Außenbereich über jeweils 60 Plätze. Für Familienfeste oder auch betriebliche Veranstaltungen stehen kleinere Bereiche oder auch das gesamte Lokal zur Verfügung. Obwohl der 48-Jährige bereits sieben Mitarbeiter beschäftigt, ist er noch auf der Suche nach Personal für die Küche, den Service oder auch den Außenbereich des Hofguts.

„Bodenständiger Landgasthof“

Das Gästehaus mit fünf Doppelzimmern und einem Einzelzimmer soll dann vermietet werden, wenn sich der Restaurantbetrieb eingespielt hat. „Wir planen, den Betrieb im Gästehaus vielleicht schon ab April aufnehmen zu können“, sagt Alena Ofer, die bis dahin noch ein paar Schönheitsreparaturen in Auftrag geben möchte.

Eigentümer und Verpächter des Anwesens sind die Brüder Nico und Peter von Thun und Hohenstein-Blaul. „Nach dem Weggang der Grenninglohs im Oktober des vergangenen Jahres haben wir das Objekt inseriert. Trotz der gegenwärtig nicht einfachen Zeit in der Gastronomie gab es eine große Resonanz. Wir sind dann mit den Ofers zusammengekommen und konnten uns vorstellen, mit ihrem Konzept mitzugehen. Die beiden wollen das Hofgut zu einem bodenständigen Landgasthof mit einer ehrlichen und frisch gekochten Küche entwickeln“, berichtet Peter von Thun und Hohenstein-Blaul.