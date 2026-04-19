Das 2025 verabschiedete Landesjagdgesetz steht bei den Jägern immer noch im Fokus der Kritik. Für sie ist es ein „Vertrauensbruch“. Wie geht es weiter?

Bei ihrer Jahreshauptversammlung in Kallstadt hat die Jagdverband-Gruppe Bad Dürkheim/ Neustadt ihre Kritik am Landesjagdgesetz untermauert.

„Das neue Landesjagdgesetz haben wir als Vertrauensbruch empfunden. Es ist ohne echte Mitsprache der Jäger entstanden“, kritisierte Anton Negele, Vorsitzender der Jäger-Kreisgruppe Bad Dürkheim/Neustadt . Das Gesetz sei in einer „Nacht- und Nebelaktion“ kurz vor der parlamentarischen Sommerpause 2025 aufgrund politischen Drucks verabschiedet worden.

Die Jäger kritisieren, dass das Gesetz höhere Abschussquoten durchsetzen will und dabei wildbiologische Grundsätze vernachlässigt werden. Besonders umstritten ist die geplante Möglichkeit, Schonzeiten im Winter aufzuheben, um den Jagddruck zu erhöhen. Der Landesjagdverbands sprach daraufhin von einem „ideologischen Misstrauensvotum“ gegen Jäger.

Jäger setzen auf Gespräche mit der Politik

Das Gesetz, das 2027 in Kraft treten soll, habe das politische Bewusstsein der Jägerschaft geschärft, so Negele. „Wir setzen aber nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation“, betonte er am Freitag in den Kallstadter Winzerstuben Weick. Der Verband strebe weiter Gespräche mit der Politik an und wolle mit fachlichen Argumenten seine Anliegen vorbringen. Man habe bereits Gespräche mit Politikern auf Bundes-, Landes- und Kreisebene geführt. Negele verwies darauf, dass die Jäger auch auf Demonstrationen in Bad Dürkheim und Mainz ihre Forderungen vorgebracht haben.

Unterstützung erhielt der Jagdverband von einigen Gästen der Versammlung. Etwa vom CDU-Landtagsabgeordneten Markus Wolf. „Die Gräben müssen zugeschüttet werden“, forderte er. Er wolle sich für die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Jäger und Politik einsetzen.

Ihlenfeld: Gesetz auf den Wald fokussiert

Ebenso sendete Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) positive Signale: „Wir wollen zeigen, dass wir Partner der Jägerschaft sind.“ Die Novellierung des Landesjagdgesetzes sei etwas einseitig ausgefallen und auf den Wald fokussiert, meinte Ihlenfeld. Frank Stipp, Revierleiter des Forstamtes Bad Dürkheim, betonte: „Wir haben gemeinsame Schnittmengen. Wald und Wild gehören zusammen, diesen Lebensraum müssen wir in Balance halten.“

Stipp kam auch auf das Problem mit Mountainbikern zu sprechen: „Hier gibt es zunehmend Konflikte.“ So berichtete er, dass kürzlich ein Wanderpaar von sportlichen Radlern „zusammengeschlagen“ worden sei. Er forderte, gemeinsam gegen illegale Strecken vorzugehen. „Wir müssen zu diesem Thema eine Verantwortungsgemeinschaft bilden“, signalisierte Negele.

Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut

Gute Nachrichten hatte der Vorsitzende beim Überblick auf die Mitgliederzahlen und die Tätigkeiten des Jagdverbandes in den letzten Jahren. „Wir konnten einen moderaten Zuwachs auf nun 859 Mitglieder verzeichnen“, teilte Negele mit. Er sprach von einer engen Zusammenarbeit mit der Veterinärbehörde bei der Afrikanischen Schweinepest.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Kreisgruppe des Jagdverbandes sei massiv ausgebaut worden, so Negele weiter: Man habe die Homepage sowie die Auftritte in den sozialen Medien optimiert. „2024 haben wir einen Preis des Deutschen Journalistenverbandes erhalten“, teilte er mit.

Negele hob positiv hervor, dass man bei der Kitzrettung inzwischen über drei Drohnen verfüge. Auch das Thema Wolf beleuchtete Anton Negele: Dadurch, dass der Schutzstatus des Tieres in der Berner Konvention von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft und im Bundesjagdgesetz aufgenommen wurde, werde der Umgang mit Problemwölfen erleichtert.

Langjährige Mitglieder der Kreisgruppe Bad Dürkheim/Neustadt wurden mit der Treuenadel des Landesjagdverbands ausgezeichnet.

Ehrungen

25 Jahre: Steffen Geissel (Kallstadt), Gerd Schmitt, Gerald Schön (beide Haßloch), Andreas Stortz (Neustadt)

40 Jahre: Gottfried Beck (Dackenheim), Anita Bredel (Haßloch), Hans-Friedrich Gutting (Grünstadt) Gabi Müller (Obersülzen), Matthias Nicola (Carlsberg), Wolfgang Rapp (Erfenstein)

50 Jahre: Hans Otto Brandenburger (Haßloch), Günther Brieskorn (Neustadt), Willx Claassen (Weisenheim/Sand), Helmut Rauen (Neustadt), Ludwig Weber (Grünstadt)

60 Jahre: Werner Friedrich Dexheimer (Neustadt)