Volle Ränge, 30 Grad, schnelle Ritte: Das Pfingstturnier liefert starke Bilder. Stella Eichberger triumphiert in der L-Dressur, Naya Todesco dominiert das Springen.

Das große Pfingstturnier des Reitervereins Bad Dürkheim wartete mit einem neuen Konzept auf. Das klappte. Das gute Wetter sorgte drei Tage lang für einen großen Besucherzulauf auf dem Vereinsgelände in der Bruchstraße 38. Am Samstag fanden den ganzen Tag lang Dressurprüfungen bis zur Klasse S statt. Sonntag und Montag erlebten die Besucher Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M.

Bei 30 Grad Celsius und Sonne total gewann Stella Eichberger die Dressurprüfung der Klasse L*. Die Starterin des PF Duttweiler siegte auf dem Wallach Seven Spirit. Eichberger und ihr Pferd hatten am Ende mit 8,30 die beste Wertungsnote. Rang zwei belegten Silke Krauß auf Fürst Lady S vom RV Gossersweiler-Stein mit 7,80. Rang drei belegten Lena Ulrich vom RFV Alsenborn und ihre Stute Caletta 96 mit der Wertungsnote 7,60.

Die Stimmung um den Dressurplatz war glänzend. Auf dem Springplatz ebenfalls. Für den Grand Prix der Stadt Bad Dürkheim am Samstagabend (Klasse L) hatten insgesamt 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet. Am Ende setzte sich Naya Todesco vom FRV Fußgönheim durch. Sie blieb auf ihrer Stute Little Quick Lady ohne Fehler.

Beide waren in der Zeit von 62,62 Sekunden das schnellste Duo. Silke Zahn vom RFV Heidelberg-Kirchheim (0 Fehler, 64,20 Sekunden) auf dem Wallach Max 3782 wurde Zweite. Luzy Naumann-Engert (0 Fehler, 64,53) mit der Stute Christa 4 belegte Rang drei. Lokalmatador Patrick Merck vom RFV Weisenheim/Sand belegte am Ende den zehnten Platz. Er war auf dem Wallach Leo 644 unterwegs.

Am Sonntagnachmittag schrammte Samia Jasmin Kramer vom Ausrichter RV Bad Dürkheim beim gut besetzten Dressur-Grand-Prix von Familie Mackrott knapp am Sieg vorbei. Die Lokalmatadorin auf Wallach Kaisersbach“s Balduin mit der Note von 7,20 Zweite. Den Sieg holte Laura Christiana Gerhard vom PSV Mainz-Bretzenheim. Sie hatte auf Liostro 56 die Wertungsnote 7,40. Franziska Schür (Note 7,0) vom Ingelheimer RV holte sich auf Nando D den dritten Platz.

Das Springen der Klasse M* gewann Katharina Göck vom Kinder RSC Bensheim (Pferd Forest Gump 29). Tobias Heß (RSV Schwanheim) auf Iron Man H wurde Zweiter, Hannah Holzschuh vom RFV Viernheim (Pferd Canetta 2) belegte Rang drei.

Am Montag siegte in der Dressurprüfung M*-M1 Jenny Sauer. Damit gelang der Reiterin vom RV Bad Dürkheim der ersehnte Tagessieg für den Veranstalter in einem der Hauptwettkämpfe über das Pfingstwochenende. Jule Horstmann (Fantastico 60, RC Neustadt) wurde Zweite. Maximiliane Paul von der TSG Breisgau holte Bronze auf Wolfgang 37.

Das Montagsspringen (Klasse M* mit Siegerrunde) entschieden erneut Naya Todesco und Little Quick Lady vom FRV Fußgönheim für sich. Doktor Bernd Sonnenberg vom RFV Weisenheim am Sand wurde auf Chamomilla M Zweiter. Brian Klimutta von der RSG Barbarossa Kaiserslautern auf Casino Royal holten sich den dritten Rang.