Corona macht’s unmöglich: Die Kulturreihe Limburg-Sommer wird in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form über die Bühne gehen. Dennoch will die Stadt nicht auf Kulturveranstaltungen in der Klosterruine verzichten. Ein neues Konzept soll’s möglich machen. Alles wird deutlich kleiner geplant als sonst.

Dicht an dicht im Bus hoch zur Limburg fahren, zusammen zur Musik von Queen tanzen oder anregender Jazz-Musik lauschen und danach Schlange stehen vor dem Schorle-Ausschank– so oder so