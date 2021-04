Mit einem neuen „Seniorenwegweiser“ möchte die Stadt Bad Dürkheim alle Senioren auf die Anlaufstellen, Hilfen und speziellen Angebote für ihre Generation hinweisen. Das druckfrische Heft, das in einer Auflage von 1000 Exemplaren erstellt wurde, ersetzt in diesem Jahr den Seniorenkalender.

„In Zeiten von Corona brauchen wir keinen Kalender mit Veranstaltungsterminen. Deshalb haben wir dieses Jahr eine neue Form gewählt“, erläutert die zuständige Dezernentin, Judith Hagen (Grüne). In Abstimmung mit allen Akteuren und Institutionen in der Stadt sei eine informative und hilfreiche Broschüre entstanden. Die Erste Beigeordnete dankt insbesondere den beiden für die Seniorenarbeit zuständigen Mitarbeitern André Schuff und Jutta Schlotthauer für die aufwendige Recherche, die notwendig war, um die vielen Daten zusammenzutragen.

„Etliche der aufgeführten Stellen bieten erweiterte telefonische Beratungen an. Diese ersetzen selbstverständlich nicht den persönlichen Kontakt, bieten aber eine in Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, schnell und kompetent Hilfe zu erhalten“, so Hagen. Zusätzlich hätten die Ansprechstellen im Rahmen der gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln erarbeitet, sodass in Notsituationen auch persönliche Kontakte möglich seien. Und wer das Bedürfnis habe, einfach mal mit jemandem zu sprechen, fände in der kleinen Broschüre ebenfalls einen geeigneten Ansprechpartner, so die Dezernentin.

Kurzinfo