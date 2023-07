Eva Holtschneider hat am Samstag in der Weinstraße Nord 9 am Bad Dürkheimer Schlossplatz „Schönes für Pfalzwichtel“ eröffnet. Sie will auf Nachhaltigkeit setzen.

Für Holtschneider ist es die Erfüllung eines Traumes. Die heimischen Kreditinstitute hätten sich bei der Finanzierung des Projektes sehr zurückhaltend gezeigt. Es sei ihr aber gelungen, die knapp 9000 Euro, die sie für die Renovierung und Einrichtung des Ladens benötigt hatte, mit der Hilfe von Freunden und Bekannten aufzubringen.

Im Laden bietet sie auf etwa 30 Quadratmetern Kinderkleidung von Größe 50 bis Größe 134 sowie Accessoires an. „Dabei achte ich darauf, dass ich Marken habe, die nachhaltig in den angrenzenden EU-Ländern produzieren und beispielsweise biozertifizierte Baumwolle verarbeiten“, informiert Holtschneider.

46-Jährige richtet auch Secondhand-Ecke ein

Wer die vor einiger Zeit gekauften Sachen daheim nicht mehr benötigt, kann sie zu ihr zurückbringen. Die Kleidung wird dann in der Secondhand-Ecke verkauft. Nachdem das Geschäft in den vergangenen Wochen schon sporadisch geöffnet hatte, eröffnete sie am Samstag offiziell. „Ich bin mit dem heutigen Tag sehr zufrieden, die Leute waren begeistert und haben mir tolles Feedback gegeben“, berichtet die 46-Jährige.

Kundin Nina Först aus Bad Dürkheim spricht von einer „super Location, die mit viel Geschmack und Liebe eingerichtet ist“. Beatrice Knospe war mit ihrer Schwester Jasmin zur Eröffnung erschienen. „Wenn es die Sachen in unseren Größen geben würde, würden wir hier sofort zuschlagen“, berichtet die Dürkheimerin lachend. Einer Freundin, die gerade Mutter geworden ist, wolle sie den Laden empfehlen.

„Bereicherung für die Stadt“

Dagmar Hübner hat gerade einen Body für ihr 15 Monate altes Enkelkind erstanden und ist von der neuen Einkaufsmöglichkeit begeistert. „Endlich gibt es in Dürkheim mal wieder etwas für die Kleinsten. Das ist eine absolute Bereicherung für die Stadt, denn wir brauchen bei uns Vielfalt und Individualität.“

Öffnungszeiten

Montags bis freitags von 10.30 bis 16.30, Dienstag ist Ruhetag, samstags 11 bis 15 Uhr.