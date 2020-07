Obst, Gemüse und Feinkost bietet Ilgün Ucar in ihrem neu eröffneten Geschäft „Bostan’s“ in der Mannheimer Straße an. Für viele Dürkheimer dürfte Ucar keine Unbekannte sein: Bis 2012 hatte sie schon einmal ein Obst- und Gemüsegeschäft am Römerplatz.

Mit „Bostan’s“ wolle sie ein bisschen Farbe in die Straße bringen, sagt Ilgün Ucar. Aufgrund der Auflagen wegen der Corona-Pandemie könne sie im Außenbereich ihr Angebot noch nicht so gestalten und dekorieren, wie sie möchte. „Aber ich bin sehr froh, dass ich das Geschäft eröffnen konnte“, sagt die in der Türkei Geborene und seit 20 Jahren in Deutschland Lebende. Auch fehle noch das Ladenschild. „Das Haus ist ein Einzeldenkmal, und das Schild soll dazu passen, deshalb dauert es noch etwas“, erklärt Ucar, der das Haus gehört.

Ware von Bauern aus der Region

In dem 85 Quadratmeter großen Ladengeschäft ist auf der rechten und der linken Seite eine große Auswahl an Obst, Gemüse und Salat zu finden. Exotische Früchte wie Papaya, Sternfrucht und Melonen gehören ebenso dazu wie saisonales Obst, Salate, Gemüse und Pilze aus der Pfalz sowie aus anderen Regionen und Ländern.

Einen Teil ihrer Ware kaufe sie bei Bauern in der Region, der andere komme vom Großmarkt, sagt die Geschäftsinhaberin. An der Stirnseite steht eine große Theke mit vielen Spezialitäten. Couscoussalat, marinierter Schafskäse, Frischkäse und Schafskäsecreme in verschiedenen Varianten, Bauernsalat, eingelegte Peperoni, getrocknete Tomaten und Oliven sind einige Beispiele für die Feinkost. „Alles ist hausgemacht, vieles mache ich selbst“, erzählt Ucar. Jeden Tag bietet sie zudem einige kleine Gerichte an, etwa Börek mit Schafskäse und Spinat, mit Reis gefüllte Paprika, getrocknete Auberginen mit Reis, Weinblätter mit Schafskäse und Obstbecher.

Hinter dem Laden steht Ucar ein Lager zur Verfügung. „Bei mir ist alles tipptopp sauber“, betont sie. Für den Laden hat sie eine Mitarbeiterin, außerdem helfen die Tochter und die beiden Söhne bei Bedarf. Geöffnet ist von montags bis freitags, jeweils von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr.