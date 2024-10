Das ehemalige Raiffeisengebäude soll der Schwerpunkt eines geplanten neuen Dorfzentrums in Kallstadt sein. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Montag mit großer Mehrheit beschlossen. Was mit dem Gemeinschaftshaus geschieht, ist weiter offen. Ebenso, wann mit den Arbeiten zum Umbau begonnen wird.

Ein neues Dorfzentrum ist seit vielen Jahren ein wiederkehrendes Thema