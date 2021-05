Es ist ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die der Leistadter Autor Thomas Breier für die geneigten Leser in seinem neuesten Buch „Das gesamtdeutsche Leben des Benjamin Kramer“ ausbreitet.

Benjamin Kramer ist erkennbar das Alter-Ego des Autoren aus Leistadt, der unter anderem auch die humorvollen Geschichten über die Pfälzer Gotteskinder geschrieben hat. Oder über Stadtplanung und Städtebau zwischen 1939 und 2017 in Ludwigshafen, wo der Architekt bis zu seiner Pensionierung 2008 Leiter des Stadtplanungsamts war. Nebenher war er 20 Jahre lang Gesangssolist und nahm an Aufführungen in ganz Europa teil. In Ludwigshafen hatte er deshalb auch den Beinamen der „Singende Stadtplaner.“Wie es damals im zweigeteilten Deutschland zuging, wisse man bestenfalls noch aus Filmen, Berichten und Erzählungen, bedauert Breier. Deshalb habe er einige Dinge aus seinem Leben aufgeschrieben. Seine Schilderungen, wie es damals in der DDR zuging, sind, wie man es von ihm kennt, humorvoll und angereichert mit sehr persönlichen Details. Zum Beispiel, dass er wegen seines Stotterns mehrfach als zurückgeblieben eingeordnet wurde. Breier verbrachte Kindheit und frühe Jugend in Sangerhausen am Südrand des Harzes.

In seinem Vorwort erwähnt der Autor, dass bei einem Tunnel in der Bernauer Straße in Berlin die DDR-Grenzsoldaten versehentlich einen eigenen Mann erschossen hatten. Man versuchte, das den Fluchthelfern als Mord in die Schuhe zu schieben. Die Wahrheit erfuhr man erst nach der Wiedervereinigung.

Erfahrung mit dem Spitzelsystem

Die Beschreibung der Tunnelgeschichte in seinem Buch ist fiktiv, Breier kannte die Vorgänge um diesen Tunnelbau aber aus Andeutungen eines Studienfreundes. Wie sehr sich die Leute verstellen mussten, die Zweifel am sozialistischen Staat hatten, schildert Breier in dem Kapitel, „Conny der Reaktionär“, ein geschätzter Lehrer, der in den Westen ging. Mit dem Thema der alltäglichen Bespitzelung macht Benjamin Kramer auch so seine Erfahrungen. Weil er der Jungen Gemeinde, einer Jugendorganisation der evangelischen Kirche beigetreten war, wurde seine Aufnahme in die Oberschule abgelehnt. Später erfuhr er, dass der als Verräter verdächtigte Klaus erfolgreiches SED-Mitglied geworden war und vermutlich der Schuft gewesen war, der ihn und Lehrer Conny verraten hatte. Als Kramer vor versammelter Mannschaft vom Schulrat „das reaktionärste Schwein der Schule“ genannt wurde, erklärte er seiner Mutter wütend: „Ich haue ab.“

Später las Breier in einer schriftlichen Beurteilung eben jenes Schulrates, dass er versuche, kirchliche Tendenzen unter seinen Klassenkameraden zu verbreiten und so negativ auf das Klassenkollektiv einwirke. Direkt im Anschluss an den Abi-Ball machten sich Benjamin und seine Mutter auf die Flucht aus der DDR, die Ankunft und Aufnahme in Westdeutschland werden ausführlich beschrieben. Um in Westdeutschland studieren zu dürfen, macht Benjamin in Marburg ein weiteres Mal Abitur.

Entkleidungskunst für die Wächter

Viel Raum nehmen in dem Buch die lustigen Geschichten rund um die große Familie von Benjamin Kramer – sprich Thomas Breier – ein, die einander hilft, wo es geht. Dem Studium und der Atmosphäre in Berlin um die Zeit des Mauerbaus sind einige skurril anmutende Geschichten gewidmet, zum Beispiel die des Stripteases von der Westseite aus für die Grenzwächter auf der Ostseite der Mauer, eine lustige Geschichte hinter der Geschichte.

Am Ende des Buchs geht Breier auf die letztlich misslungene Unterstützung der Stadt Ludwigshafen für das Baudezernat von Dessau nach der Wende ein, in die er involviert war. Alles in allem bietet sein neuestes Werk einen recht humorvollen Blick auf ein Stück Zeitgeschichte mit ihm alias Benjamin Kramer mittendrin.

Das Buch

„Das gesamtdeutsche Leben des Benjamin Kramer“ gibt es im Handel, ISBN: 978-3-347-27692-5, E-Book: 978-3-347-27694-9.