Beigeordneter Manfred Bühler koordiniert künftig ehrenamtlich die Wirtschaftsförderung in Wachenheim.

Die Verbandsgemeinde Wachenheim setzt künftig auf einen ehrenamtlichen Wirtschaftsförderer: Der Beigeordnete Manfred Bühler (FDP) übernimmt diese Aufgabe. Nach Angaben von VG-Bürgermeister Torsten Bechtel ist Bühler bereits im Gewerbeverein der Stadt Wachenheim aktiv und bei vielen Wirtschaftsunternehmen präsent.

In der Begründung der Verwaltung heißt es, gerade in kleineren Kommunen könne ein ehrenamtlicher Wirtschaftsförderer als Ansprechpartner, Netzwerker und Impulsgeber dazu beitragen, kurze Wege zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik zu schaffen.

Bühler verwies auf Beispiele seiner Arbeit. So habe er kürzlich den Kontakt zwischen dem Supermarkt Rewe und einem Fischhändler vermittelt, der seine Waren nach dem Ende des Wochenmarkts künftig vor dem Markt anbieten werde. Auch die Post- und Paketstation konnten sich während seiner Amtszeit als städtischer Beigeordneter in Wachenheim etablieren, betonte er. Zudem werde er immer wieder bei Problemen von Unternehmen angesprochen. Bühler, der früher an der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern unterrichtete, unterstützt nach eigenen Angaben auch ehemalige Schüler auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

„Das ist eine Dienstleistung, die mir Spaß macht und die die Verbandsgemeinde nichts kostet“, sagte Bühler. Unternehmen müsse gezeigt werden, dass sie willkommen seien, unterstützte Marcus Scholz (CDU) die Initiative. Zustimmung kam auch aus der SPD. „Dass sich eine kompetente Person ehrenamtlich um das Thema kümmert, etwas Besseres kann uns doch nicht passieren“, sagte Robert Blaul.

Bedenken äußerte hingegen Heike Ditrich (FWG). Sie hätte sich eine Wahlmöglichkeit, also einen zweiten Kandidaten oder eine zweite Kandidatin, gewünscht und wollte zudem wissen, wie viele Kräfte in der Verwaltung durch die Schaffung der neuen Stelle gebunden würden. Dass sein Ehrenamt Kräfte in der Verwaltung binde, sei nicht der Fall, sagte Bühler.