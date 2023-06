Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach sechs Jahren in der Industrie hat Felix Haller eine neue Herausforderung gesucht und sie als Leiter der Verbandsgemeindewerke in Freinsheim gefunden. Der 37-jährige Maschinenbauingenieur aus Lambsheim folgt Stefan Dachsteiner nach, der zum Jahresende in Rente gegangen ist.

Dachsteiner war seit 1991 bei den VG-Werken beschäftigt, seit November 2005 als technischer, seit Oktober 2008 auch als kaufmännischer Werkleiter. „Felix Haller passt in unser junges Team“,