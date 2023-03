Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag (23. Januar, 19.30 Uhr) starten die Ahorn Camp BIS Baskets in ihrem zweiten Wohnzimmer Bad Dürkheim einen neuen Versuch, Saisonsieg Nummer zwei einzutüten. Was dafür aber gegen die Frankfurt Skyliners Juniors besser werden muss und von wem Chefcoach Carl Mbassa Hilfe bekommt, hat er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt.

„Vom Spiel gegen Hanau hin zum Spiel gegen Coburg war es eine deutliche Verbesserung“, konstatiert Mbassa vor der Partie. Es gelte jetzt, mit der gleichen Intensität gegen Frankfurt