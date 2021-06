In Bad Dürkheim wird ein neuer Verein gegründet: Beim Tanzsportverein Social Dancing dreht sich alles um Schautänze. Viele der Mitglieder waren früher bei den Grawlern.

Im Vorstand des Vereins, der am Dienstag im Weingut Schaefer aus der Taufe gehoben werden soll, sind ehemalige Grawler-Funktionäre wie Ina Harig (Zweite Vorsitzende) und Linda Wingerter (Beisitzerin) vertreten. Sie hatten ihre Ämter nach Meinungsverschiedenheiten mit Grawler-Chef Falko Weidenhausen im vergangenen Jahr niedergelegt und den Verein verlassen. Insgesamt gingen laut Weidenhausen 38 Mitglieder. „Der neue Verein soll aber keine Konkurrenz für die Grawler darstellen, deswegen haben wir auch keinen Karnevalsverein gegründet“, betont Wingerter. Es gehe darum, dass die Mitglieder das ganze Jahr über tanzen und auftreten können. Derzeit wollten sich 46 Tänzerinnen ab dem Alter von drei Jahren engagieren, die laut Wingerter zum Großteil früher bei den Grawlern aktiv waren. Die Mitgliederzahl des neuen Vereins bezifferte Wingerter auf 80 bis 100. Vorsitzende soll Nicole Straub-Domanski werden.

Geplant ist, zweimal wöchentlich zu trainieren. Falls es die Pandemie zulasse, sind Auftritte geplant – unter anderem bei öffentlichen oder privaten Festen. Das Honorar dafür soll „zu 100 Prozent in soziale Projekte in Bad Dürkheim fließen“, sagt Wingerter. Gleiches gilt für die Spendenbeiträge der Fördermitglieder. „Alle, die sich engagieren wollen, waren total begeistert von der Idee“, berichtet sie weiter. Ein Sponsor habe bereits 500 Buttons bezahlt, mit denen der neue Verein Werbung in eigener Sache machen kann.