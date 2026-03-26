In Kallstadt hat sich ein neuer Verein gegründet. Er soll den Dorfladen betreiben, der voraussichtlich im Sommer öffnet.

Kallstadt hat einen neuen Verein: Er heißt „Dorf-Förderverein“ und hat sich am 18. März gegründet. „Schon seit geraumer Zeit wurden dazu Überlegungen angestellt. Jetzt haben wir den Schritt vollzogen. An der Gründungsversammlung haben 23 Personen teilgenommen“, berichtet Vorsitzender Bernhard Riede. Eine Initiativgruppe habe im Vorfeld einen Satzungsentwurf und eine Geschäftsordnung ausgearbeitet.

Fördern will der Verein die Kunst und Kultur, die Verbraucherberatung und den Verbraucherschutz, die Heimatpflege, Heimatkunde und Ortsverschönerung sowie das bürgerschaftliche Engagement für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke.

Außerdem wurde entschieden, dass der Verein den geplanten Dorfladen für die Grund- und Nahversorgung betreiben wird, der im Sommer starten soll, so Riede. Mitglieder sollen beim Kauf im Dorfladen Vorteile erhalten.

Riedes Stellvertreter ist Klaus-Jürgen Zimdahl. Romy Feuerbach wurde zur Kassenwartin gewählt. Christine Stephan ist für den Dorfladen zuständig. Bürgermeister und Beigeordnete sollen dem Vorstand als stimmberechtigte kooptierte Mitglieder angehören.

Aktuell wird laut Riede daran gearbeitet, den Vereinsauftritt im Internet aufzubauen.

Interessierte Bürger, die dem Verein beitreten wollen oder die an der Mitarbeit im Verein oder im Dorfladen interessiert sind, können sich bei Bernhard Riede, Tel. 956002, oder per E-Mail Bernhard.Riede@kallstadt.de melden.