Die Pfalzwerke Netz AG ersetzt aktuell einen sogenannten „Endmast“ einer Freileitung am Ortsrand Richtung Niederkirchen durch einen mit einer höheren Tragfähigkeit. So können stärkere Leiterseile eingesetzt werden, die wiederum mehr Strom übertragen können. Die Baumaßnahme ist Teil einer generell geplanten Verstärkung des Stromnetzes der Region, da der Leistungsbedarf im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und der zunehmenden Nutzung von Wärmepumpen und Elektroautos gestiegen ist. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich 31. Mai und kosten rund 80.000 Euro. Der neue Mast wird zudem einen Meter niedriger sein und ist entsprechend gültiger Normen vogelschutzsicher gestaltet. Die Stromversorgung ist laut Pfalzwerke während der Arbeiten sichergestellt.