Torsten Althoff übernimmt beim Dürkheimer HC die sportliche Leitung und setzt auf mehr Intensität im Training. Der Ex-Bundestrainer will den Verein nachhaltig prägen.

Schon vor dem offiziellen Dienstbeginn am 1. April hatte Torsten Althoff sich einen ersten Überblick über den Dürkheimer Hockey-Club verschafft und einige Trainingseinheiten geleitet. Wer aber ist der Neue beim DHC? Der Lebenslauf von Torsten Althoff beeindruckt. Erste Trainererfahrungen beim RRK im Alter von 16 Jahren, Honorartrainer beim Hessischen Hockey-Verband mit 20, zeitgleich schon Co-Trainer der DHB U21, später Bundestrainer U16 und U18, Co-Trainer bei den DHB-Herren unter Bernhard Peters inklusive Europameister- und Weltmeistertitel.

Dazu eine längere Liste von Vereinstrainertätigkeiten in den Bundesligen, Verbandstrainerstellen und Auslandserfahrungen in Neuseeland und Tschechien. Althoff ist Diplom-Sportlehrer, Diplom-Trainer des Deutschen Sportbundes und hat einen Master in Sportpsychologie. Ab 2007 baute er beim Mannheimer HC das Frühtrainingskonzept mit innovativen Schulkooperationen auf, trainierte auch hier zeitweise und sehr erfolgreich die Herren. Zuletzt war er als leitender Landestrainer im Hockeyverband Baden-Württemberg für die männliche Talentschmiede verantwortlich.

Er habe eigentlich nie bewusst die Entscheidung getroffen, Hockeytrainer zu werden, erzählt Althoff. Er habe als Jugendlicher Knieprobleme gehabt und deshalb an der Seitenlinie bei der U10 des Rüsselsheimer RK, seines Heimatvereins, den Trainer unterstützt. „Da habe ich gemerkt, dass mich das interessiert und habe Sport studiert. Aber eigentlich wollte ich in den Reha-Bereich.“ Zwar habe er zeitgleich die Trainerakademie absolviert, aber: „Das hat sich einfach so ergeben.“ Sein Studium der Sportpsychologie habe ebenso aus der Überlegung resultiert, dass das Trainerdasein nicht unbedingt das Beste sein müsse.

Äußerungen der damaligen renommierten Trainer in Rüsselsheim ließen ihn zu dem Schluss kommen, dass ein zweites Standbein als Sportpsychologe gut sein könnte. Gebraucht habe er die Alternative bisher nicht, dieses Wissen helfe ihm aber auch als Trainer. Althoff habe Damen und Herren, Jugendliche, aber auch Kinder trainiert. „Natürlich gibt es Unterschiede“, sagt er. „Die Mädchen hören besser zu, sie sind akribischer und spielen mehr für den Trainer. Jungs wollen Wettkampf, wollen sich reiben. Jungs sind manchmal anstrengender als Mädchen“, findet er.

Aber den Mädchen sei die Harmonie wichtig, das Gemeinsame könne dann auch mal wichtiger als die Leistung werden. Den Jungs sei die Harmonie oftmals egal, wenn es um den Wettkampf gehe. Beim DHC ist Althoff nun für die weibliche U12 zuständig. Natürlich sei es grundsätzlich für Trainer attraktiver, ältere Mannschaften zu begleiten, wisse er auch aus den vielen Jahren als Auswahltrainer: „Solche, die auf deutsche Meisterschaften fahren und auf dem höchsten Leistungsniveau in den höchsten Ligen spielen. Aber wenn man im Bereich U6/U8 keine Grundlagen legt, kommt man oben nicht an“, legt er großen Wert auf die Grundausbildung.

Er habe bewusst jetzt seinen Job als Auswahltrainer der männlichen Teams in Baden-Württemberg gekündigt, erklärt Althoff, weil er sich auf die neuen Aufgaben beim DHC konzentrieren wolle. Die Herausforderung, mit einem Trainerteam zu arbeiten und dafür Grundlagen zu legen, auf die man später aufbauen könne, sei das Attraktive an seinem neuen Job. Als sportlicher Leiter einen Verein mit vielen Ehrenamtlern und vielen jungen Trainern zu betreuen, sei eine attraktive Aufgabe. Bis zu den Sommerferien wolle er alle Trainer kennengelernt haben und wisse jetzt schon, dass er sie und die Co-Trainer darin bestärken wolle, dass im Training mehr Bewegung sein müsse.

„Die Inhalte sind gar nicht so relevant“, brauche es mehr Intensität, mehr Bewegung, mehr Bälle für jeden einzelnen. Denn er sehe Potenzial in allen Alters- und Leistungsklassen. Um erfolgreicher zu sein, müssten eigentlich alle öfter trainieren. So sei es bei den großen Vereinen. „Aber wenn man nur einen Platz zur Verfügung hat, muss man die gegebene Zeit effektiver nutzen, um besser mit dem Ball umzugehen.“ Daher sei Intensitätssteigerung seine Aufgabe bis zu den Sommerferien.

Dass Althoff dennoch Co-Trainer bei den RPS-Auswahlteams U13 und U16 männlich ist, habe sich angeboten, weil diese Teams in Bad Dürkheim trainieren. Langfristig solle Althoff noch eine zweite Mannschaft beim DHC übernehmen, momentan sei er aber ganz glücklich mit nur einem Team. So könne er in Ruhe den Verein kennenlernen. Aber es sei auch wichtig, dass er selbst als Trainer auf dem Platz stehe. „So kann ich überzeugend darstellen, was ich im Training so mache. Da können die anderen sehen, was passiert oder nicht passiert.“

Das Credo von Torsten Althoff ist Beharrlichkeit. „Talent ist ein subjektiver Begriff“, findet er. „Was ist das? Es gibt Ball-Talent, Sport-Talent, Ausdauer-Talent. Aber die Beharrlichkeit, am Ball zu bleiben und sich anzustrengen, ist das wichtigste Talent, das man als Sportler braucht.“ Seine ersten Eindrücke beim DHC seien sehr positiv. „Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe eine Aufbruchstimmung erlebt“, spricht er von umtriebigen Eltern.

„Der Verein lebt“, sagt Althoff. „Er lebt mit ganz vielen Leuten, die im Hintergrund mithelfen. Das ist etwas, was man durch Hauptamtlichkeit und mit Geld nicht kaufen kann. Da kann ganz viel passieren“, sieht der neue sportliche Leiter des DHC optimistisch in die Zukunft.