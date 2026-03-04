In Bad Dürkheim gibt es ein neues Angebot für Familien, Kinder und pädagogische Fachkräfte. Carola Luidolds Arbeit beginnt häufig bei den Eltern.

Seit Januar ist Carola Luidold mit ihrer Praxis für systemisches Familiencoaching in Bad Dürkheim vertreten. Die 37-Jährige setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Familien nicht isoliert, sondern als zusammenhängendes System betrachtet.

„Kinder sind nie das Problem, sie sind Symptomträger“, erklärt Luidold. Ihr Blick richtet sich daher nicht nur auf das Kind, sondern immer auch auf das Umfeld. Wenn etwa ein Kind nach dem Wechsel aufs Gymnasium plötzlich über Bauchschmerzen klagt, obwohl medizinisch keine Ursache gefunden wird, beginne ihre Arbeit häufig bei den Eltern. Welche Sorgen löst die Situation bei ihnen aus? Wie reagieren sie auf die Gefühle ihres Kindes? Oft gehe es darum, Emotionen zunächst auszuhalten, statt sie sofort „wegmachen“ zu wollen.

Ausgebildete Beraterin

Luidold ist ausgebildete systemische Familiencoachin und psychologische Beraterin. Darüber hinaus hat sie sich unter anderem im traumasensiblen Begleiten, in EMDR, Atemtechniken (Breathwork), EFT-Klopftechnik sowie im Yoga weitergebildet. Neben Einzelbegleitungen für Eltern, Kinder und Jugendliche bietet sie auch Workshops für pädagogische Fachkräfte an.

Ergänzend dazu startet sie in ihren neuen Räumen Gruppenangebote. „Cosmic Flow“ richtet sich an Frauen jeden Alters und verbindet Yin Yoga mit somatischer Achtsamkeit. „Mama Flow“ ist ein sanfter Kurs für Schwangere, mit Fokus auf Entspannung und Bindung zum ungeborenen Kind.

Der Weg nach Bad Dürkheim ist für die dreifache Mutter derzeit noch mit täglichem Pendeln verbunden. Zwei ihrer Kinder besuchen hier die Montessori-Schule. Perspektivisch plant die Familie eine zweite Wohnung vor Ort.