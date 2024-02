Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waldschenke Kuba-Pfalz ist der neue Name der Waldschenke am Sportplatz in Weisenheim am Berg. Seit Anfang Februar wird hier kubanisches Essen zu örtlichen Weinen serviert.

Neuer Pächter ist Martin Portoundo-Álvarez, der deutsche und kubanische Wurzeln hat. „Es war schon lange ein Traum von mir und meiner Frau, ein kubanisches Lokal zu führen“, sagt