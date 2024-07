Das Café Solo in Weisenheim am Berg hat wieder geöffnet. Es gibt einen neuen Pächter. Ein Antrag für eine Gaststättenkonzession bei der Verbandsgemeinde in Freinsheim wurde gestellt. Bereits zweimal hat sich die Freinsheimer Verwaltung mit einem solchen Antrag für das Café Solo schon beschäftigt, jedoch waren die Interessenten dann doch wieder abgesprungen. In diesem Fall sieht die Sache aber konkreter aus.

Der ehemalige Wirt des Cafés hatte sich im August 2023 in die Türkei abgesetzt. Der 65-Jährige steht im Verdacht, seinen illegal bei ihm beschäftigten Mitarbeiter erwürgt zu haben. Nach ihm wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

GmbH hat Interesse an einer Pacht

Wie die Freinsheimer Verwaltung auf Anfrage mitteilte, habe eine in Gründung befindliche GmbH mit Sitz in Frankenthal Interesse angemeldet, das Café zu pachten. Das Café sei deshalb am Wochenende als „erlaubnisfreie Gaststätte“ schon geöffnet gewesen, das heißt, es durfte kein Alkohol ausgeschenkt werden. Auch am Mittwoch hat das Café wieder geöffnet.

Das Café Solo, das Anfang Oktober geschlossen wurde, hat zunächst die Ehefrau des Wirts allein weiter geführt. Ihr wurde jedoch Ende September der Weiterbetrieb von der Verbandsgemeinde Freinsheim untersagt, weil es Forderungen mehrerer Gläubiger gab.

Café steht immer noch zum Verkauf

Weil das Landgericht Frankenthal nach der Flucht des Wirts dessen Vermögen beschlagnahmt hatte, um ihn zur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen, muss ein Pachtvertrag für das Café Solo gerichtlich genehmigt werden. Ein solcher Pachtvertrag war bereits vor dem Absprung der ersten Interessenten Ende des Jahres 2023 genehmigt worden. Außerdem steht das Café weiterhin für 1,5 Millionen Euro zum Verkauf.