Julian Wendel leitet die Ortsgruppe der Malteser in Ellerstadt. Familie, Beruf und Ehrenamt prägen sein Leben – und er hat noch viel vor.

Seit Anfang des Jahres ist Julian Wendel Leiter der Ellerstadter Ortsgliederung der Malteser. Die Malteser sind eine katholische Hilfsorganisation, die vom Deutschen Caritasverband und zwei Gliederungen des Malteserordens 1953 gegründet wurde. Ihr Zweck sind unter anderem Erste-Hilfe-Kurse, Sanitäts- und Rettungsdienst und der Katastrophenschutz. Auf den Posten eines Ortsbeauftragten werde man berufen, nicht gewählt, verriet der 36-Jährige im Gespräch. Die vier Jahre davor war er der Stellvertreter seines Vorgängers Holger Kesselring.

In der Familie Wendel spielen die Malteser eine ganz gewichtige Rolle. Julian lernte seine gleichaltrige Frau Barbara bei einer Mountainbike-Veranstaltung kennen, bei der sie beide Sanitätsdienst leisteten. Er, ein gebürtiger Wachenheimer vom DRK aus, sie für die Ellerstadter Malteser. Julian Wendel leistete seinerzeit Zivildienst beim Katastrophenschutz des DRK. Als aus den beiden dann ein Paar wurde, zogen sie es vor, ein und demselben Hilfsdienst anzugehören. Da sie in Ellerstadt ihre gemeinsamen Zelte aufschlagen wollten, entschieden sie sich für die Malteser, deren Mitglied Julian Wendel mittlerweile auch schon wieder seit zehn Jahren ist.

Kinder treten in Fußstapfen

Ihre zwei Kinder, neun und sieben Jahre alt, gehen begeistert in die Gruppenstunden der Malteser-Jugend. Es mache einfach Spaß, an Kinder etwas weiterzugeben, das man selbst sehr schätzt, meinten die Eltern Wendel unisono.

Dem Malteser-Nachwuchs zwischen fünf und 14 Jahren gilt Wendels Hauptaugenmerk. Sie lernen in den Gruppenstunden bei ihm und seiner Frau, wie man Erste Hilfe leistet, aber nicht nur das – auch gemeinsames Basteln und Spielen gehören dazu.

Die Malteser sind auch eine Bildungseinrichtung für Erwachsene, bei denen man in Kursen lernen kann, wie man Erste Hilfe am Kind leistet oder Kinderkrankheiten erkennen kann. Julian Wendel selbst hat eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Allerdings liege die Ellerstadter Gliederung der Malteser nicht zentral genug, um im Katastrophenschutz eine größere Rolle zu spielen und von den angrenzenden Gliederungen werde er nicht so oft um Unterstützung gebeten. Wenn er im Katastrophenschutz eingesetzt wurde, seien das immer geplante Einsätze gewesen, wie beispielsweise eine Bombenentschärfung. Beim Gönnheimer Bombenfund war er nicht im Einsatz. Man kann ihn sich gut vorstellen, wie er in gewissen Situationen ruhig und bestimmt Anweisungen erteilt oder Hilfe leistet.

Flexibler Job als ITler spielt ihm in die Karten

Beruflich ist Wendel in der IT-Branche zu Hause und selbstständiger IT-Berater mit Schwerpunkt EDV-Netzwerke und IT-Sicherheit. Er hat seinen Master-Abschluss in IT-Security und Forensik gemacht, kann sich seiner Selbstständigkeit wegen seine Zeit selbst einteilen und Erste-Hilfe-Kurse bei Bedarf auch unter die Woche legen.

Bei den Älteren des Malteser-Nachwuchses möchte er gerne tiefer in die Materie einsteigen und die bestehende Gruppe teilen. Bei den zur Verfügung stehenden drei Gruppenleitern, mit ihm selbst und seiner Frau Barbara, sei das Anbieten von zwei Gruppenstunden schwierig, weshalb man auf der Suche nach Unterstützung ist.

Wenn Wendel gerade mal nicht Leben rettet oder andere darauf vorbereitet, teilt Wendel mit seiner ältesten Tochter ein anderes Hobby: das Reiten. Dem gehen sie im Fußgönheimer Reit- und Fahrverein nach.