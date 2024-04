Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Freinsheim vollzieht eine Kehrtwende bei der Kita-Planung: Der Verbandsgemeinderat hat sich am Montag klar für einen Kindergarten-Neubau in der Stadt Freinsheim ausgesprochen. Das Haus für Kinder in der Dackenheimer Straße soll dann sogar abgestoßen werden.

Eigentlich hatte der Verbandsgemeinderat am Montag Umbauvarianten für das Haus für Kinder sowie für die Kita an der Bach zur Abstimmung auf dem Tisch. Im Dezember 2019 hatte das