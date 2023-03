Dirmsteiner Gemeindehaushalt für 2023 genehmigt, wird die Kommune an eine Fachfirma den Auftrag für eine interaktive Internetseite vergeben. Damit soll die Außenwirkung der Ortsgemeinde verbessert werden, vor allem in touristischer Hinsicht. Der Ausschuss für Kultur, Sport und Fremdenverkehr hat dem kürzlich zugestimmt. Außerdem sollen Geschenk- und Werbeartikel mit dem Dirmstein-Logo angeschafft und zum Kauf angeboten werden. Die Gesamtkosten beider Vorhaben beziffert die Verwaltung auf 13.000 bis 19.000 Euro. Es soll aus dem Regionalbudget des Förderprogramms Leader ein 75-prozentiger Zuschuss beantragt werden. Das setzt unter anderem voraus, dass alles bis Oktober umgesetzt wird. Eine Fristverlängerung sei ausgeschlossen, so die Verwaltung.