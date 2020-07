Die Stadt Bad Dürkheim hat eine neue Internetpräsenz: „Übersichtlich, aufgeräumt, modern“ sei die Seite nun, sagte die Sprecherin der Stadt, Petra Wurm, am Dienstag bei einer Vorstellung im Stadtrat. Der neue Webauftritt führt die beiden bestehenden Adressen bad-duerkheim.de und bad-duerkheim.com zusammen. Bisher waren die touristischen Angebote von den Bürgerinformationen getrennt. Nun sind auf der Seite die drei Kategorien „Rathaus und Bürgerservice“, „Lokales & Soziales“ sowie „Kultur & Tourismus“ zu finden. Die neue Seite sei nun auch in einer Smartphone-Ansicht verfügbar, so Wurm.

Das Projekt sei in der Verwaltung in den vergangenen anderthalb Jahren „intensiv betrieben worden“, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Die neue Website eröffne ein völlig anderes Arbeiten, so der Bürgermeister. Es seien bereits einige Programm integriert worden, die für die Bürger Erleichterungen darstellen. Weitere sollen folgen. Diese würden so in die Seite eingebettet, dass sie nicht als zusätzliche Datenbank wahrnehmbar sind. Die Seite sei nun mit vielen Verlinkungen versehen, so dass Bürger mehr und leichter online erledigen können.

Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste seien von nun an nur einen Klick entfernt, so Marcus Brill, der die Bereiche Tourismus und Kultur verantwortet. Leistungsträger wie Winzer können nun ihre Daten selbst einpflegen. Wer das regelmäßig mache, erscheine in der Auswahl weiter vorne, so Brill.