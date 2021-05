Seit Anfang Mai steht der neueste Elwenfels-Krimi der Dürkheimer Autoren Britta und Christian Habekost in den Buchhandlungen. Diese Woche stieg das Buch in die Spiegel-Bestsellerliste ein: „Weingartengrab“ wird auf Platz 42 geführt. Wird es auch einen fünften Teil geben?

Dass sich ihr neues Buch, gut verkauft, hatte Autorin Britta Habekost bereits früh mitbekommen: „Vor allem regionale Buchhandlungen haben Wagenladungen von Büchern bestellt“, erzählt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bereits am zweiten Tag nach dem Erscheinen habe der Münchner Piper Verlag auf die hohe Nachfrage reagiert und eine zweite Auflage in Auftrag gegeben. Der Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste kam für Habekost dennoch überraschend: „Dass es so schnell passiert, hätten wir niemals gedacht.“

Krimi und Abenteuergeschichte

Die Abenteuer rund um das verwunschene Dorf Elwenfels im Pfälzerwald und den Privatdetektiv Carlos Herb seien eigentlich vor allem einem Publikum in der Pfalz und vielleicht noch ein wenig darüber hinaus ein Begriff, sagt Britta Habekost: „Elwenfels ist ja zunächst einmal ein Regionalkrimi, der außerhalb der Pfalz erst langsam bekannter wird.“ Der Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste könnte dies nun beschleunigen.

Das neueste Abenteuer von Carlos Herb und den Elwenfelsern beginnt damit, dass der Kirchturm des fiktiven Pfälzer Dorfs zusammensackt und den Weg in ein geheimes System von Gängen und Gewölben unter dem Dorf freigibt, in dem Pfarrer Karl die Leiche eines Hobby-Archäologen und Raubgräbers entdeckt. Dieser hat ein Tagebuch bei sich, das Aufzeichnungen von zwei jungen Leuten aus der Zeit des Nationalsozialismus enthält. Um diese Entdeckung entwickeln Britta und Comedian Christian „Chako“ Habekost eine ebenso amüsante wie spannende Geschichte mit allerlei Wendungen. Das Buch enthält neben dem obligatorischen Kriminalfall einen guten Schuss Abenteuergeschichte sowie eine ordentliche Prise Mystery.

Rat von Britta Hallmann-Preuß

Da Archäologie in „Weingartengrab“ eine große Rolle spielt – schließlich wird in Elwenfels der Nibelungenschatz vermutet – haben sich die Habekosts Britta Hallmann-Preuß, die Leiterin des Dürkheimer Stadtmuseums, als Beraterin an Bord geholt. Dass sich die Autoren dieses Mal eines Cliffhangers bedienten – der Anfang des vierten Buchs wurde bereits am Ende des dritten Romans vorweg genommen – hat laut Britta Habekost nichts zu bedeuten. Schon gar nicht, dass es keinen fünften Elwenfels-Band mehr geben wird, da in „Weingartengrab“ der Cliffhanger fehlt: „Schon als wir den dritten Band geschrieben haben, wussten wir ziemlich genau, wie der vierte Band läuft. Vom fünften Band, mit dem wir im Sommer beginnen wollen, haben wir dagegen erst eine vage Vorstellung.“ Daher seien Andeutungen auf kommende Ereignisse in Elwenfels dieses Mal nicht in Frage gekommen.