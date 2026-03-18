Dank einer neuen Kooperation können Berufseinsteiger bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und an der Hochschule Ludwigshafen in einem dualen Modell Soziale Arbeit studieren.

Damit bietet die Kreisverwaltung ab dem Wintersemester 2026/27 einen neuen dualen Bachelorstudiengang im Bereich Soziale Arbeit an. In der Theoriephase lernen die Studenten an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Das Modell soll laut Mitteilung einen Beitrag gegen Fachkräftemangel leisten. Bewerbungen für die Stellen im Dualen Studiengang bei der Kreisverwaltung sind noch bis Donnerstag, 9. April, über das Onlineportal (kreis-bad-duerkheim.ppa-duew.jobs) möglich.

Im Februar ist der neue Studiengang an der Hochschule im Beisein des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministers Clemens Hoch, dem Ersten Kreisbeigeordneten Timo Jordan (SPD) und zahlreicher weiterer Praxispartner vorgestellt worden. Das Land fördert den Studiengang zum Start, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Die Initiative ging vor mehr als zwei Jahren von Waldemar Herder, Sozialdezernent der Stadt Worms, aus, der Jordan früh für die Landkreise ins Boot geholt hat. Auch die Liga der freien Wohlfahrtspflege, Dachverband der freien Träger, kam dazu.

Kein Blockmodell mehr

Den dualen Studiengang schließen Studierende nach sieben Semestern als Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen ab. Er qualifiziert sie damit für alle Berufsfelder der Sozialen Arbeit: im Jugend- oder Sozialamt, bei frei-gemeinnützigen und privat-gewerblichen Trägern, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Sozialadministration, der Justiz, in den Bereichen Ausbildung, Arbeit und Freizeit, Gesundheit und Rehabilitation, kulturellen Bildung sowie Wirtschaft und Forschung.

Pro Jahrgang gibt es 30 Plätze. Das Studium verknüpft die beiden Lernorte in Bad Dürkheim und Ludwigshafen miteinander; die regionale Nähe sieht der Erste Kreisbeigeordnete als deutlichen Vorteil: Zuvor hatte die Kreisverwaltung mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Villingen-Schwenningen kooperiert. Der Studiengang war im Blockmodell – drei Monate Hochschule, drei Monate Praxis – angelegt. Das sei nun im neuen Studiengang anders: Während des gesamten Studiums sind die Studierenden von Montag bis Mittwoch an der Hochschule und arbeiten donnerstags und freitags praktisch in der Kreisverwaltung beim Jugend- oder Sozialamt. Dadurch müsse der Lebensmittelpunkt nicht mehr alle drei Monate verlegt werden und die Studierenden könnten laufende Fälle bis zum Ende begleiten, erklärt Jordan. Die Studierenden erhalten während des gesamten Studiums eine Vergütung von bis zu 1465 Euro im Monat. Auch ein Fremdpraktikum ist vorgesehen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen im Netz unter www.hwg-lu.de/studium/bachelor/soziale-arbeit-dual-ba. Bei Praxiskoordinator Maximilian Schütz, Telefon 0621 5203164, E-Mail maximilian.schuetz@hwg-lu.de, und bei der Kreisverwaltung, Kerstin Neu, Telefon 06322 9611205, E-Mail kerstin-neu@kreis-bad-duerkheim.de.

