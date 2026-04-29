Aus der Hauptstraße 34 in Freinsheim wird eine Adresse für Bio-Feinkost. Inhaberin Lisa Fischer will auf Regionalität und Qualität setzen.

Lisa Fischer möchte ihren Kunden nicht nur Feines bieten, ihr liegt auch deren Gesundheit am Herzen. Am 30. Mai eröffnet sie in der Freinsheimer Hauptstraße einen Bio-Feinkostladen.

Nudeln, Cerealien, Kaffee und Antipasti gibt es. Außerdem eine kleine Kühltheke mit Milch, Eiern, Wurst und Käse. Aber auch eine kleine Gemüsestation und eine Backtheke sollen in ihrem Laden stehen. In der Backtheke werden neben Brot vom Kleinsägmühlerhof in Altleiningen auch belegte Brötchen, selbst gemachte Wraps sowie süße und herzhafte Teilchen angeboten. Dazu gibt es ein Mini-Bistro mit zwei Tischchen und eine kleine Mittagskarte mit wechselnden Gerichten. „Ich werde außerdem Trüffel, verschiedene Öle, aber auch Schafskäse und eingelegte Oliven aus Italien anbieten“, erklärt Lisa Fischer.

Insgesamt legt die 25-Jährige Wert auf Hochwertigkeit, Regionalität und gesunde Nahrungsmittel. „Gesundheit ist mein Thema“, sagt die ausgebildete Wellness-Trainerin, die seit zehn Jahren im Leprima-Markt in Bad Dürkheim arbeitet. Im Alter von 15 Jahren hatte sie dort als Aushilfe angefangen, irgendwann wurde eine Festanstellung daraus. Sie hat sich beim Bioladen der Lebenshilfe schon um alle Bereiche gekümmert, sieht sich für die Selbstständigkeit gut gerüstet.

Mut zusammengenommen und nachgefragt

Im vergangenen Jahr ist Fischer mit Mann und Hund nach Freinsheim gezogen, der leerstehende Laden in der Hauptstraße 34, in dem zuvor die Filialen der Metzgereien Klomann und Süss waren, inspirierte sie zu dem Projekt. „Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und nachgefragt“, erzählt die junge Frau von ihren Plänen. Eigentümerin Irina Süss konnte sich sehr mit der Idee eines neuen Lebensmittelladens in den Räumen anfreunden. Also hat Fischer Familie und Freunde aktiviert, die ihr beim Renovieren geholfen haben.

Da sie das Geschäft zunächst fast allein, nur mit einer Aushilfe, betreiben möchte, wird „BioFein Freinsheim“ montags geschlossen bleiben.