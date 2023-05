Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frauen aus Kallstadt und Freinsheim haben ihn schon getestet: Der neue Kallstadter Bewegungspfad soll die Bewegung im Freien fördern – und erinnert an ein klassisches Fitnessangebot: den Trimm-Dich-Pfad.

„Schön locker in den Knien und vorsichtig den Kopf zur Seite neigen“, gibt Vera Götz am Donnerstag Anweisungen an der ersten von zehn Stationen. Die Gemeindeschwester plus kümmert