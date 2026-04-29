Oscars hin oder her: In der Kurstadt bleibt der Oberlippenbart eine Frage des Stils. Zwei Barbiere geben Einblick.

Der Moustache, früher schnöde Schauzer genannt, ist wieder am Start. Spätestens seit Leonardo DiCaprio den Oberlippen-Glamour bei den Oscars 2026 auf dem Laufsteg in Szene setzte, schnurrt der Trend wie ein frisch geölter Bartkamm. In Szene-Bars in Großstädten wird gezwirbelt, was Oberlippenbehaarung und Wachs hergeben. Aber wie sieht’s in der Wurstmarkt-Metropole Bad Dürkheim aus? Zwirbeln die Herren mit oder lässt der Trend die Kurstadt links liegen? Wir haben bei den Bartflüsterern nachgehakt.

Klassischer Schnauzer kaum gefragt

Der 29-jährige Yilmaz in der Mannheimer Straße ist der Mann fürs ganze Gesicht: „Kopf, Bart, Augenbrauen, Nase, Ohren.“ Gepflegt soll der Bart sein, doch den klassischen Schnauzbart bestellt hier kaum jemand seiner Kunden zwischen zwei und 96 Jahren. Im „Twenty One Barber Shop“ läuft alles mit Termin, ohne Hektik. „Das ist doch kein Bahnhof hier.“ Auch Frauen sind willkommen: „Nur keine mit langen Haaren.“

Auch Ali „Barber“, 38, im Barbershop in der Leininger Straße sieht keinen ausgewachsenen Moustache-Hype in der Kurstadt. Seit über vier Jahren führt er hier Rasiermesser und Haarschneider über die Konturen der Herren. Sein Fazit: „Die Kunden probieren viel aus.“ Und manchem Schnauzbart-Träger fehle es vielleicht auch einfach an Haarwuchs für einen Vollbart, munkelt er: „Dann kann man mit einem Schnauzer beim Barttrend mitmachen“, grinst er. Wer will schon einen Halb-Bart? Generell sei der Schnurrbart eher bei Jüngeren angesagt, muss aber auch zum Schnitt passen. „30 Minuten Spa für den Mann“, sagt Ali und widmet sich wieder seinem Kunden.