Seit 2021 hat die Stadt Bad Dürkheim eine Solarstrategie. Jetzt sollen neue Schwerpunkte gesetzt werden. Das Ziel bleibt ambitioniert.

„Der Schwerpunkt in den kommenden Jahren liegt auf dem Speicherausbau in allen Bereichen“, erklärte Thomas Giel (Grüne), Vorsitzender des Klimabeirats, im Stadtrat. Ein Kernpunkt der 2021 beschlossenen Solarstrategie der Stadt ist ein jährlicher Ausbau der Photovoltaik (PV) um 1000 Kilowattpeak. Dieses Ziel wurde in den vergangenen Jahren mehrfach übertroffen. Während im Jahr 2017 rund 4900 Megawattstunden Solarstrom erzeugt wurden (4,7 Prozent des Gesamtstromverbrauchs), liegt dieser Wert im Jahr 2026 bereits jetzt bei etwa 19.340 Megawattstunden (18,4 Prozent). Bis 2035 sollen alle geeigneten städtischen Dachflächen mit PV belegt werden.

Wie kann der auf dem Dach erzeugte Solarstrom gespeichert werden? Foto: Patrick Pleul/dpa

Privathaushalte Motor beim Zubau

Doch selbst bei jährlich gleich bleibendem Zubau ist das Ziel, die Stadt bis 2040 komplett mit grünem Strom zu versorgen, nicht zu erreichen – es müsste Strom aus regenerativen Quellen zugekauft werden. Ein Grund: Es fehlt an Speicherkapazitäten. Hier setzt der neue Schwerpunkt der Solarstrategie an: Wie Giel im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte, sollen künftig Privathaushalte verstärkt beraten werden, wie sie ihren Strom puffern können. Auch der Aufbau von Speicherkapazitäten in kommunalen Gebäuden werde verstärkt ins Blickfeld genommen. Als dritten Schritt sieht Giel die Errichtung eines zentral betriebenen Speichers für Solarstrom, für den allerdings ein Partner gefunden werden müsste. „Die Erkenntnis, dass eine PV-Anlage wirtschaftlich ist, ist bei den Leuten und Unternehmen angekommen“, zeigt sich der Professor für Technisches Gebäudemanagement an der Hochschule Mainz zufrieden. Gerade die Privathaushalte in Bad Dürkheim seien ein Motor beim Zubau an Kapazitäten. Nicht so weit wie nötig sei man dagegen bei der Einsparung von Wärme. Hier sei der Bedarf sogar von 2023 auf 2024 gestiegen. „Wir haben den angestrebten Pfad verlassen.“

Partner gesucht

Ebenfalls ins Stocken geraten ist das Vorhaben, Photovoltaikanlagen auf Freiflächen und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Agri-PV), etwa in den Weinbergen, zu errichten. Dafür hat die Stadt bereits Flächen rund um Leistadt, Ungstein und südlich des Gewerbegebiets im Blick. Aus einer angestrebten Partnerschaft mit dem Weincampus Neustadt in Sachen Agri-PV sei aber nichts geworden. Das Problem seien die für PV-Anlagen über Weinbergen benötigten Spannweiten, um die Rebzeilen zu überdachen. Zudem müssten Rebzeilen entfallen. Dennoch will die Stadt PV-Anlagen auf Freiflächen und in den Weinbergen verstärkt in den Fokus nehmen. Man sei auf der Suche nach möglichen Partnern für ein Pilotprojekt für Agri-PV, verrät Giel. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter sind und schon eine Testanlage präsentieren können“, erklärt der Vorsitzende des Klimabeirats.

Klimaschutzmanagerin Cara Buschlinger hatte vergangene Woche im Bauausschuss auf weitere Fortschritte bei der Umsetzung der Solarstrategie verwiesen: Im Jahr 2022 seien beispielsweise 251 Solarchecks zu je 300 Euro durchgeführt worden. Auf Nachfrage von Gisela Hoffmann (CDU) sagte Buschlinger, etwa zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger hätten sich anschließend für PV-Anlagen entschieden. Zudem gibt es seit 2023 eine ehrenamtliche Bürgersolarberatung. 104 durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) finanzierte Stecker-Solaranlagen wurden mit insgesamt 20.000 Euro gefördert. Die zunächst vorgenommene Beschränkung auf Mieter war nach schleppender Nachfrage aufgehoben worden. Um Mehrparteienhäuser stärker in die Erzeugung von Solarstrom einzubinden, sollen nun Mieterstrommodelle entwickelt werden.

Strom vom Parkplatz?

Ob dem Betreiber des Fronhofs-Supermarkts Solarmodule über dem Parkplatz vorgeschrieben werden könnten, hatte Ralf Lang (SPD) im Bauausschuss gefragt. Wie die stellvertretende Bauamtsleiterin Petra Müller erklärte, bestehe diese Pflicht bereits ab mehr als 50 Parkplätzen. Ihr müsse jedoch nicht nachgekommen werden, wenn der Nachweis erbracht werde, dass dies nicht wirtschaftlich sei – was so gut wie immer der Fall sei. Auch der künftige Supermarktbetreiber im Fronhof strebe eine Ausnahme an.