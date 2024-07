Ein großer Vandalismus-Schaden ist in der Nacht zum Montag an den neuen Häusern der Firma Kempf auf dem Gelände der ehemaligen Winzergenossenschaft in Erpolzheim entstanden.

„Die Handwerker haben mich gleich am Morgen um 7 Uhr angerufen“, sagt der Geschäftsführer der in Lambsheim ansässigen Wohnbau-Firma Volker Kempf. Der oder die unbekannten Täter hätten Spraydosen mit schwarzer Lackfarbe benutzt, um damit fünf der insgesamt sechs Häuser zu besprühen. An jeweils zwei Seiten seien an den Häusern in etwa einem Meter Höhe dicke Farbspuren zu sehen.

Kempf schätzt den Schaden auf 50.000 bis 150.000 Euro. Die Polizei sei informiert. „Die Polizisten waren selbst vor Ort, um sich ein Bild zu machen, weil der Schaden so enorm ist“, so Kempf. Der Putz müsse an den betroffenen Häusern nun bis hoch zum dritten Stock komplett erneuert werden, erläutert Kempf. Dabei handle es sich um einen Wärmedämmputz. Dafür müsse nun auch wieder das Gerüst aufgestellt werden, das erst abgebaut worden sei. Einige Wohnungen seien bereits bewohnt, doch die Bewohner hätten nichts von dem Vandalismus mitbekommen.

Hohe Belohnung ausgesetzt

Kempf will für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung von 10.000 Euro zahlen. Er hofft, dass dies auch künftige Schäden dieser Art verhindern hilft. Außerdem wolle man noch mehr Kameras aufstellen.

Beschädigt worden seien auch die Fenster und Rollläden im Erdgeschoss. „Ich fürchte, dass wir alles komplett ausbauen müssen, weil wir das womöglich nicht spurlos werden beseitigen können“, vermutet Kempf. Die Fertigstellung, die in den nächsten Wochen geplant gewesen sei, werde sich dadurch verzögern.

Seine Firma habe eine Spezialversicherung für Vandalismus-Schäden abgeschlossen. Jedoch schade man damit schließlich der Allgemeinheit. „Auch werden die nächsten Objekte dann entsprechend teurer“, meint Kempf.

Hinweise

Hinweise an die Firma Kempf Wohnbau GmbH, Friedhofstraße 3, 67245 Lambsheim, Telefon 06233 54051, info@kempf-wohnbau.de