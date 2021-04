In der Stadtverwaltung Bad Dürkheim werden die Arbeitsplätze auf digitale Telefonie umgestellt. Das bedeutet in der Umstellungsphase eine eingeschränkte Erreichbarkeit und ab dem 3. Mai neue Nummern bei der Verwaltung. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Am kommenden Donnerstag und Freitag, 29. und 30. April, werden deshalb sowohl die zentrale Nummer 9350 als auch die Durchwahlnummern der Mitarbeitenden voraussichtlich nur eingeschränkt verfügbar sein. Wer die Verwaltung nicht erreicht, kann alternativ eine E-Mail an stadtverwaltung@bad-duerkheim.de schreiben. Ab 3. Mai soll die Verwaltung wieder telefonisch erreichbar sein, dann aber unter den neuen Nummern. Erhalten bleibt lediglich die zentrale Durchwahl 935-0. Die neuen Durchwahlnummern werden unter anderem unter www.bad-duerkheim.de/telefon veröffentlicht.