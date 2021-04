Der Turnverein Seebach hat sein in die Jahre gekommenes Vereinsgelände am Klosterberg auf Vordermann gebracht, sein Sportangebot erneuert und steht finanziell solide da. Vor diesem Hintergrund haben die Mitglieder dem Vorstandsteam um Willy Horlacher bei den Neuwahlen erneut ihr Vertrauen geschenkt.

Den Aufschwung haben Horlacher und sein Stellvertreter Henning Krösche mit einem selbst entwickelten Sanierungskonzept eingeleitet. Kaum mehr genutzte Angebote wie Kickboxen und Basketball wurden gestrichen. Daneben brachten die TV-Mitglieder das Vereinsgelände mit viel Eigenleistung auf Vordermann, erneuerten Fenster, Türen und die WC-Anlage, misteten einen Speicher aus und sicherten den Steinbruch auf dem Areal. „Wir haben 36 Anhänger Schutt abgefahren“, berichtete Horlacher. Zudem bekam der Schießstand eine Frischzellenkur. Großes Lob gab es für die drei ehrenamtlichen Hausmeister Franz Ritter, Franz Kaiser und Rainer Weniger, die das Vereinsgelände in Schuss halten, sowie für die Sponsoren. Darüber hinaus startete der TV einige neue Sportangebote. So kickt jetzt eine Seniorentruppe beim „Futsal“ in der Turnhalle der Valentin-Ostertag-Schule, eine Boule-Gruppe spielt auf dem Vereinsgelände und ab nächsten Donnerstag fliegen beim Darts die ersten Pfeile. Zudem kehrte das Kinderturnen ins Programm zurück. Gut angenommen werden auch bestehende Angebote wie das Walking.

Auch finanziell steht der TV Seebach wieder auf gesunden Beinen, erwirtschaftete 2019 laut Kassenwartin Marina Washeim einen Überschuss von mehr als 8000 Euro und ist inzwischen schuldenfrei. Wegen der Coronavirus-Krise sind dem Verein dieses Jahr aber viele Einnahmen weggebrochen, dennoch sind die Verantwortlichen zuversichtlich, diese Durststrecke zu überstehen.

Vorstand

Vorsitzender: Willy Horlacher, zweiter Vorsitzender: Henning Krösche, Schriftführerin: Birgit Kafitz, Mitgliederverwaltung: Iris Edrich.

Ehrungen

Für 70 Jahre Mitgliedschaft: Maria Braunschober, Gerd Unger; 50 Jahre: Karola Schott; weitere Ehrung: Hilde Metz.