Der Landkreis Bad Dürkheim ist grün und mit viel Natur gesegnet. Einige Stellen sind besonders bemerkenswert und deshalb als Naturdenkmal ausgewiesen. Mehr als 150 gibt es davon im Kreis – es sind Felsstrukturen, Gewässer oder Bäume. In einer neuen Serie stellen wir einige davon vor.

Zuständig für die Naturdenkmale ist die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung. Gerade fahren Lena Weber und Katharina Glaser zu den verschiedenen Standorten, prüfen die Denkmale und schauen nach dem Rechten. Die dazugehörigen Akten sollen aktualisiert und digitalisiert werden. „Nicht jedes Naturdenkmal ist auf Anhieb zu finden“, verrät Weber, zugänglich sind sie aber eigentlich alle, keines ist eingezäunt oder auf andere Art komplett abgesperrt. Es gibt Ausnahmen, „aber die Sperrung ist der letzte Ausweg. Naturdenkmale sollen erlebbar bleiben“, betont Weber.

Nach Brandstiftung Bäume beschädigt

Wie die 24 Kastanien auf Freinsheimer Gemarkung, die sich auf eine Fläche von 1,8 Hektar verteilen. Von einem „ganzen Hain“ spricht Weber. Es waren übrigens längst nicht immer 24 der stattlichen Bäume die da am Hahnenplatz stehen. „Das Naturdenkmal ist in den 1970er-Jahren ausgewiesen worden – damals als ,acht Edelkastanien’“, hat Glaser herausgefunden. Die beiden Frauen gingen auf Spurensuche, wie aus den acht Bäumen 27 wurden, denn das ist der tatsächliche Name des Naturdenkmals: „27 Edelkastanien“. „Inzwischen sind es nur noch 24, um 2006 herum gab es dort Probleme mit Brandstiftung, da gingen einige Bäume leider kaputt“, berichtet Weber.

Ihre Kollegin stieß im Netz auf eine Interessengemeinschaft Edelkastanien, die von einem der wenigen noch existierenden Kastanienhaine berichtet und 1994 neue Bäume gepflanzt hat. „Die älteste Erwähnung des Hains stammt aus dem Jahr 1725“, hat Glaser noch viel ältere Spuren der „schönen Gehölzinsel inmitten von Weinbergen“ gefunden. „Darum ist der Hain auch kulturhistorisch bedeutend“, kommentiert Weber.

Alte Bäume als Lebensraum

Da kein Weg direkt an dem Hain vorbei oder gar hindurchführt, muss für die Verkehrssicherungspflicht dort wenig getan werden. „Alte Bäume bleiben stehen, sie sind für Insekten ein toller Lebensraum“, erklärt Weber. „Deshalb lassen wir sie auch dort, selbst wenn nur noch der Stamm steht.“ Die jüngeren Bäume dazwischen fallen auf, „aber das ist in Ordnung, wir wollen den Hain ja erhalten“, betont Weber. So ist in Freinsheim ein schützenswertes Naturdenkmal entstanden, auf dessen Fläche „Bäume verschiedensten Alters stehen“.

Seit fast einem Jahr sind Weber und Glaser unterwegs, denn die Naturdenkmale sind nicht ihre einzige Aufgabe – aber eine schöne. Das Bundesnaturschutzgesetz regelt die Naturdenkmale, die Einzelschöpfungen der Natur oder Flächen bis zu fünf Hektar sein können, „deren besonderer Schutz erforderlich ist“. Das kann einerseits wissenschaftliche, naturgeschichtliche oder landeskundliche Gründe haben. Andererseits kann es auch einfach nur um „Seltenheit, Eigenart oder Schönheit“ gehen, zitiert Glaser den Gesetzestext.

Zuletzt Naturdenkmale mit Eichen ausgewiesen

Damit ein besonderes Stück Natur auf die Art geschützt wird, muss es als Naturdenkmal ausgewiesen werden. Dafür geht entweder die Initiative von der Verwaltung aus oder es gibt Hinweise aus der Bevölkerung oder von Naturschutzverbänden. „Es werden immer wieder neue ausgewiesen, zuletzt waren es Eichen in Forst, Battenberg und Bockenheim“, erzählt Weber.

Nach dem Vorschlag wird der Denkmal-Kandidat begutachtet, es werden historische Hintergründe recherchiert und der naturschutzfachliche Wert beurteilt. All das führt zur Frage: Ist das Objekt der Prüfung schutzwürdig? „Es kann auch darum gehen, etwas zum Naturdenkmal zu machen, um es auch gegen bauliche Maßnahmen, die in dem Bereich kommen könnten, zu sichern“, erklärt Weber. Dafür kann es auch Schnellverfahren geben, wenn für das vorgeschlagene Denkmal Gefahr in Verzug ist. „Der Schutz gilt dann zwei Jahre, kann einmal verlängert werden. Spätestens dann muss das Naturdenkmal aber fest ausgewiesen werden“, führt Weber weiter aus.

Manches ausgewiesenes Denkmal nicht mehr schutzwürdig

Bei dem Verfahren müssen alle Träger öffentlicher Belange beteiligt werden, meist sind das die Eigentümer, Naturschutzverbände, Gemeinde oder Verbandsgemeinde und – wenn im Boden Leitungen liegen – die Energieversorger oder auch Telekommunikationsunternehmen. Dann wird abgewogen, ob deren Interessen wichtiger sind als das Naturdenkmal. „Wobei es ja auch im Interesse der Öffentlichkeit ist, es zu erhalten“, fügt Weber an.

Es kann aber auch sein, dass ein bereits ausgewiesenes Denkmal nicht mehr schutzwürdig ist, weil beispielsweise der Baum nach einem Feuer oder einem anderen Naturereignis – Sturm, Frost, Schädlingsbefall – gefällt werden muss. „Das betrifft meist Bäume, Fels ist da eher beständig“, sagt Weber mit einem Augenzwinkern.

Eigentümer ist für Pflege des Denkmals zuständig

Bei Felsen ist dagegen die Beschilderung schwieriger als bei Bäumen, an die der Hinweis zum Naturdenkmal einfach angenagelt werden kann. „Bei Felsen müssen wir uns überlegen, wie wir das machen“, sagt Glaser und Weber ergänzt: „Jedes Naturdenkmal soll ausgeschildert sein.“

Pflegearbeiten beispielsweise an Bäumen, die unter Schutz stehen, und auch die Pflicht, für Verkehrssicherheit zu sorgen, bleiben beim Eigentümer des Denkmals. Es steht in der Rechtsverordnung jedes einzelnen Denkmals, was daran getan werden darf und was nicht. Alles, was über die übliche Pflege hinausgeht, muss von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt werden. „Heute ist genauer definiert, was gemacht werden darf als früher, da war das eher formularhaft“, weiß Weber.

Alle Daten im Landesinformationssystem

Da gerade kurz nach der Entstehung des Landkreises Bad Dürkheim in den frühen 1970er-Jahren sehr viele Naturdenkmale ausgewiesen wurden, gab es damals Sammelverordnungen mit tabellarischen Listen. Heute sind alle Naturdenkmale mitsamt dazugehöriger Rechtsverordnung online im Landesinformationssystem (Lanis) zu finden.

