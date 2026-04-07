Der Turnverein Ungstein kann auf ein aktives Jahr 2025 zurückblicken. Wie der Vorsitzende Thomas Krauß berichtete, fanden in der Vereinsgaststätte 13 Feiern statt.

Veranstaltungen wie der Boule-Anwurf und die -Meisterschaft sowie der Saisonabschluss „Heiße Kugel“ bereicherten nach den Worten von Thomas Krauß das Vereinsleben. Die AH SG Rot-Weiß Seebach/TV Ungstein organisierte einer Mitteilung zufolge auf dem Vereinsgelände ihr Sommerfest und die Weihnachtsfeier. Der Kindergarten „Regenbogen“ nutzte den Sportplatz für Kinderbasare. Eine Neuerung war ein Sommertreff der Gymnastikabteilung.

Ein wichtiges Bauprojekt wurde Ende April umgesetzt: Die Pflasterung der Boule-Anlage, die durch Baumwurzeln beschädigt worden war, wurde erneuert. Als größte Maßnahme des Jahres nannte Krauß die Renovierung der sanitären Anlagen. Viele Arbeiten wurden in Eigenleistung erledigt.

Fest zum 120-jährigen Bestehen im Mai

Auch außerhalb der Aktivitäten im Verein selbst engagierten sich die Mitglieder. So unterstützten sie erneut das Römerkelterfest und die Ungsteiner Kerwe. In diesem Jahr steht eine wichtige Veranstaltung an: Am Samstag, 30. Mai, feiert der Turnverein Ungstein sein 120-jähriges Bestehen. Zum Jahresende 2025 zählte der Verein 194 Mitglieder.

Der Vorstand

Vorsitzender: Thomas Krauß; Stellvertreter: Liane Wolf, Rudi Eichenlaub; Finanzvorstand: Heike Bähr; Schriftführerin: Petra Fischer; Abteilungsleiter: Beate Sippel (Tanzen), Birgit Molter (Boule), Susanne Schreiber (Gymnastik), Astrid und Jochen Englert (Wandern), Jürgen Weiß (Schwimmen), Aydin Karaoglan (AH SG Fußball), Walter Hettmann (Tischtennis); Turnrat: Jürgen Weiß, Jochen Englert, Reiner Sippel; Beisitzer: Maria Heppes, Anette Theis, Roland Krauß.